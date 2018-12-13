В Андреевской церкви сегодня состоится первая служба Вселенского патриархата (43)

Argumentua.life 2018.12.13 09:45

цей матеріал доступний українською Ожидают, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве могут ускорить и завершить до 2020 года. В Андреевской церкви сегодня состоится первая служба Вселенского патриархата / фото dt.ua Сегодня, 13 декабря, в Андреевской церкви в Киеве состоится первая служба Вселенского патриархата, отмечает Религиозно-информационная служба Украины. "13 декабря в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская Литургия в