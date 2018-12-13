В Андреевской церкви сегодня состоится первая служба Вселенского патриархата (43)

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- В Андреевской церкви начали проводить службу представители Вселенского патриархата : Единая Одесса 12:28
- На литургию Вселенского патриархата в Киеве пришли несколько десятков человек : Vector News 12:17
- В Андреевской церкви проведут первую литургию вселенского патриархата : Vector News 12:17
- Иерархи Константинополя отслужили в Киеве первую литургию (видео) : Медиа-группа "Объектив" 12:13
- Вселенский патриархат начал первое богослужение в Андреевской церкви: фото исторического события : Dialog.ua 12:02
- В сети поспорили, на каком языке прошло первое богослужение Константинополя в Андреевской церкви [видео] : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- В Андреевской церкви проходит первая Архиерейская литургия Вселенского патриархата : Електронні Вісті 11:45
- Видео: в Андреевской церкви впервые провели службу Вселенского патриархата : UA.news 11:44
- Вселенский патриархат начал богослужения в Андреевской церкви в Киеве. ФОТО : Информационное Сопротивление 11:42
- Вселенский патриархат сегодня проведет первую службу в Андреевской церкви : FinOboz 11:33
- В Андреевской церкви проходит первая литургия при участии экзархов Константинополя : #Буквы 11:18
- В Андреевской церкви проходит первая Архиерейская литургия Вселенского патриархата : Українські Новини 11:15
- В Андреевской церкви провели первую службу Вселенского патриархата : Сегодня.ua 11:12
- В Андреевской церкви началась первая литургия Вселенского патриархата - трансляция : Слово і Діло 11:12
- Первая служба Вселенского патриархата началась в Андреевской церкви : NewsOne 11:09
- Вселенский патриархат сегодня проведет первую службу в Андреевской церкви : ДнепрCity.net 11:07
- Вселенский патриархат проводит службу в Андреевской церкви: стрим : Вої 11:00
- Представители Константинополя проводят первую службу в Андреевской церкви. ВИДЕО : УкрОП.org 10:53
- В Андреевской церкви прошла служба Вселенского патриархата : SiteUA 10:48
- Вселенский патриархат проводит первую службу в Андреевской церкви : ICTV Факти 10:36
- Вселенский патриархат сегодня проведет первую службу в Андреевской церкви : Хвиля 10:36
- В Андреевской церкви началась первая служба Вселенского патриархата : Главное 10:35
- В Андреевской церкви началась первая служба Вселенского патриархата : Диванная Сотня 10:33
- Представители Константинополя проводят первую службу в Андреевской церкви (ВИДЕО) : DsNews 10:33
- В Андреевской церкви началась первая литургия Вселенского патриархата (видео) : Факты 10:32
- В Андреевской церкви началась литургия Вселенского патриархата : Укринформ 10:32
- Первая служба Вселенского патриархата в Андреевской церкви: трансляция : Znaj.ua 10:17
- Вселенский патриархат проводит службу в Андреевской церкви: стрим : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- В Андреевской церкви в Киеве прошла первая служба Вселенского патриархата [фото, видео] : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- В Андреевской церкви началась первая литургия Вселенского патриархата : Українські національні новини 09:48
- В Андреевской церкви началась первая литургия Вселенского патриархата : ПрессОрг24 09:47
- В Андреевской церкви сегодня состоится первая служба Вселенского патриархата : УкропNews.com 09:45
- Вселенский патриархат сегодня проведет первую литургию в Андреевской церкви : Телеграф.com.ua 09:43
- В Андреевской церкви проведут первую литургию вселенского патриархата : Українська правда 09:40
- В Андреевской церкви сегодня состоится первая служба Вселенского патриархата (видео) : УНИАН 09:33
- В Андреевской церкви проведут первую литургию Вселенского патриархата : Капитал 09:18
- Сегодня Вселенский патриархат проведет первую службу в Андреевской церкви : Укринформ 08:47
- В Андреевской церкви сегодня состоится первая служба Вселенского патриархата : the Бабель 08:46
- Экзархи Вселенского патриархата проведут сегодня первое богослужение в Андреевской церкви : DsNews 07:03
- Сегодня в Андреевской церкви состоится первое служение Вселенского патриархата : 112.ua 05:00
- В четверг в Андреевской церкви состоится первое служение Константинополя : Вечерние Вести 00:01