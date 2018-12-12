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Фокус: Украина

В автобусе сообщением "Измаил-Киев" нашли взрывчатку (35)

Бессарабия Информ 2018.12.12 12:16
В Измаиле в рейсовом пассажирском автобусе сообщением "Измаил-Киев" обнаружили, предположительно, взрывное устройство. Как стало известно "Бессарабии INFORM", еще в воскресенье, 9 декабря, когда автобус отправлялся из Киева, водителю передали посылку, которую должны были получить в Измаиле. По прибытию в город за посылкой никто не пришел и она так и осталась лежать в автобусе. Сегодня, 12 декабря, готовясь к очередному рейсу, водитель обнаружил этот
АВТОБУС, ИЗМАИЛ, КОРОБКА, УСТРОЙСТВО, ПОСЫЛКА, ВЗРЫВЧАТКА, Киев, Одесса, Украина
2018.12.13 (35)

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