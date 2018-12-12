В автобусе сообщением "Измаил-Киев" нашли взрывчатку (35)

2018.12.13 (35)2018.12.12 (32) →
- На Одесчине в автобусе несколько дней возили бомбу: видео : Винница Реал 12:29
- Рейсовый автобус Киев-Измаил несколько дней возил бомбу : Bigmir)net Новости 12:09
- В Одесской области водитель автобуса несколько дней возил бомбу : MIGnews.com.ua 12:08
- Под Одессой в автобусе с пассажирами несколько дней возили бомбу : Аргументы и Факты Украина 12:08
- В рейсовом автобусе под Киев-Измаил нашли взрывчатку : Соцпортал 11:39
- На Одесщине обнаружили самодельную бомбу в рейсовом автобусе : From-UA.com 11:34
- Через водителя автобуса из Измаила передали опасную посылку : Одесса News 11:16
- В Одесской области в автобусе обнаружили взрывное устройство - ФОТО, ВИДЕО : УРА-Информ 10:54
- В рейсовом автобусе несколько дней возили радиоуправляемую взрывчатку : Инфолайн 10:42
- В пассажирском автобусе на Одесчине нашли бомбу, видео : Politeka 10:40
- В автобус Измаил - Киев подложили бомбу : Пора говорить 10:30
- В пассажирском автобусе под Одессой нашли взрывчатку : Prioritet.org 10:25
- На Одесчине в рейсовом автобусе нашли бомбу - коробку со взрывчаткой из Киева в Измаил отправляли как посылку : Преступности.нет 10:20
- В пассажирском автобусе под Одессой нашли взрывчатку : NewsMir.info 10:15
- В Одесской области водитель рейсового автобуса обнаружил посылку с бомбой : Телеграф.com.ua 10:13
- В Одесской области нашли бомбу в рейсовом автобусе : Трибуна.info 10:13
- В пассажирском автобусе под Одессой нашли взрывчатку : Антикор.com.ua 10:10
- В пассажирском автобусе под Одессой нашли взрывчатку : Інформатор.news 10:06
- В рейсовом автобусе несколько дней возили радиоуправляемую взрывчатку : Українські національні новини 09:48
- В рейсовом автобусе несколько дней возили радиоуправляемую взрывчатку : ПрессОрг24 09:47
- В Измаиле обезвредили радиоуправляемую бомбу, найденную в автобусе [видео] : Измаил вечерний 09:46
- Полиция обезвредила взрывное устройство, найденное в рейсовом автобусе Киев-Измаил : LB.ua 09:37
- Взрывчатка 3 дня лежала в пассажирском автобусе : Gazeta.ua 09:35
- На Одесщине взрывчатка пролежала три дня в пассажирском автобусе : ТСН.ua 09:14
- В автобусе "Киев-Измаил" обнаружили взрывчатку, которую неизвестный передал водителю : Еспресо TV 09:04
- В рейсовом автобусе "Киев-Измаил" обезвредили радиоуправляемое взрывное устройство, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : УкропNews.com 08:45
- Водителя автобуса "Киев-Измаил" попросили перевезти пакет, в котором нашли взрывчатку : ТСН.ua 08:44
- В пассажирском автобусе под Одессой нашли взрывчатку: опубликованы фото и видео : Апостроф 08:15
- В рейсовом автобусе "Киев-Измаил" обезвредили радиоуправляемое взрывное устройство, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : UAZMI 08:15
- В Измаиле обезвредили радиоуправляемую бомбу, найденную в автобусе [видео] : Комсомольская Правда в Украине 08:01
- В измаильском автобусе перевозили взрывоопасный багаж : Одесский обозреватель 06:15
- В Одесской области в автобусе обнаружили взрывное устройство : РБК-Україна 06:11
- Водитель рейсового автобуса Киев-Измаил вез посылку с радиоуправляемым взрывным устройством : Укринформ 04:32
- В автобусе "Киев-Измаил" обезвредили взрывное устройство : Сегодня.ua 01:12