В автобусе сообщением "Измаил-Киев" нашли взрывчатку (35)

Бессарабия Информ 2018.12.12 12:16

В Измаиле в рейсовом пассажирском автобусе сообщением "Измаил-Киев" обнаружили, предположительно, взрывное устройство. Как стало известно "Бессарабии INFORM", еще в воскресенье, 9 декабря, когда автобус отправлялся из Киева, водителю передали посылку, которую должны были получить в Измаиле. По прибытию в город за посылкой никто не пришел и она так и осталась лежать в автобусе. Сегодня, 12 декабря, готовясь к очередному рейсу, водитель обнаружил этот