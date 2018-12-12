НБУ обнародовал график работы банков на новогодние праздники (2)

Знамя индустрии 2018.12.12 21:06
12 декабря 2018, 20:51 | Официально
Стало известно, как будет работать СЭП и банковская система Украины в
период новогодних праздников
Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и
регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в период завершения
отчетного года (конец 2018 - начало 2019 года).
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Согласно решению регулятора, банки в этот период будут работать по графику:
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