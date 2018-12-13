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Фокус: Украина

Чтобы избежать растаможки в Украине машин на "евробляхах", их владельцы становятся на временный консульский учет (4)

Гордон 2018.12.13 03:35
Украинцы, у которых есть машина на "евробляхах", становятся за границей на консульский учет, позволяющий 60 дней ездить в Украине без растаможивания. Сегодня 03.04 | Против изменений в закон выступали "евробляхеры" Фото: Авто Евро Сила / Facebook Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией (на "евробляхах") массово становятся на временный консульский учет в диппредставительствах Украины за
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2018.12.13 (4)

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