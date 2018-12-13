Чтобы избежать растаможки в Украине машин на "евробляхах", их владельцы становятся на временный консульский учет (4)

Гордон 2018.12.13 03:35
Украинцы, у которых есть машина на "евробляхах", становятся за границей на
консульский учет, позволяющий 60 дней ездить в Украине без растаможивания.
Сегодня 03.04 |
Против изменений в закон выступали "евробляхеры"
Фото: Авто Евро Сила / Facebook
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией (на "евробляхах") массово
становятся на временный консульский учет в диппредставительствах Украины за
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