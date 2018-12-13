Порошенко в Брюсселе заявил, что Россия уже изолирована (98)

Vector News 2018.12.13 01:16

Порошенко в Брюсселе заявил, что Россия уже изолирована Я погоджуюсь з та Президент Петр Порошенко по прибытию в Брюссель для переговоров с европейскими лидерами накануне саммита ЕС, заявил, что будет поднимать на встречах вопрос российской агрессии и выразил уверенность, что Россия уже изолирована. Об этом он заявил в коротком комментарии журналистам перед началом встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, - "Европейская правда".