Порошенко в Брюсселе заявил, что Россия уже изолирована (98)

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- Волкер отреагировал на продление санкций ЕС против России : Новини онлайн 24 23:39
- Лидеры ЕС продлили антироссийские санкции : Експерт-центр 23:31
- Евросоюз продлил санкции против РФ на полгода : Экономика.com.ua 23:29
- Саммит Евросоюза: санкции против России будут сохранены без снижения объема : Vector News 23:16
- ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России : UA1.com.ua 23:14
- Лидеры ЕС продлили антироссийские санкции : Четверта Влада 23:05
- ЕС накажет Кремль: единогласно принято важное решение : Вести-UA 22:56
- Решение ЕС продлить санкции - это мощный сигнал для России, - Волкер : UAZMI 22:45
- Сильный сигнал: Волкер прокомментировал продление санкций ЕС против России : Новое Время 22:40
- Саммит ЕС принял решение по Азову : Bigmir)net Новости 22:38
- Жрите камни: ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода : Без Табу 22:16
- ЕС решил продлить санкции против России : НеФакт.инфо 22:13
- Европейский совет требует немедленного освобождения украинских моряков : ATR.ua 22:12
- Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода : Антикор.com.ua 22:10
- Евросоюз продлил санкции против РФ на полгода : Новини онлайн 24 22:09
- ЕС продлевает санкции против России : MIGnews.com.ua 22:08
- Евросоюз продлил санкции против РФ на полгода : ЛІГАБізнесІнформ 22:08
- Волкер назвал "сильным сигналом" решение Евросоюза продлить санкции против России : Гордон 22:05
- Волкер прокомментировал новые санкции Евросоюза против России : DsNews 22:03
- ЕС решил продлить санкции против России : Меридиан Севастополь 22:03
- ЕС продлил экономические антироссийские санкции еще на полгода : 2000.ua 22:00
- Саммит ЕС решил продлить экономические санкции против России, - Туск : УРА-Информ 21:53
- Войне - нет, санкциям - да! Евросоюз продлил ограничения в отношении России : Znaj.ua 21:47
- Евросоюз продлил санкции против России на полгода: причина - отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений : УкропNews.com 21:46
- Волкер прокомментировал сегодняшний "мощный сигнал от ЕС" и обратился к России : УкропNews.com 21:46
- В ЕС заявили о готовности ввести новые санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - журналист : ТСН.ua 21:44
- ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода : Слово і Діло 21:42
- Туск прокомментировал продление санкций против РФ : Инфолайн 21:41
- ЕС сохранит санкции против РФ в полном объеме : Bigmir)net Новости 21:38
- Из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Евросоюз продлил санкции против РФ : Реальная газета 21:29
- Евросоюз продлил санкции против России : Realist.online 21:29
- Лидеры ЕС продлили антироссийские санкции : Единая Одесса 21:28
- Евросоюз продлил еще на полгода санкции против РФ : Газета День 21:26
- Евросоюз продлевает санкции против России : Донецкие Новости 21:25
- Евросоюз продлевает антироссийские санкции : Вибори в Україні та світі 21:16
- Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России : УкропNews.com 21:15
- Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России : Медиа-группа "Объектив" 21:13
- Волкер: РФ должна серьезно относиться к реализации минских соглашений : РБК-Україна 21:11
- ЕС продлил санкции против России еще на полгода : IPress.ua 21:06
- Европа продлила санкции против России еще на полгода : Hyser 21:06
- Евросоюз опять безжалостно ударил по Кремлю: Россию ждет еще полгода суровых испытаний : Dialog.ua 21:02
- Евросоюз единогласно продлил санкции против России : Комментарии.UA 21:02
- ЕС решил продлить санкции против России : Крым.Реалии RFE/RL 20:53