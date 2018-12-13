Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области (53)

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- Харьковскую область объявили "независимой" от русского языка: детали : Begemot.media 23:15
- Харьковская область лишила русский язык статуса регионального : Новини онлайн 24 23:09
- "Идиотизма стало чуть меньше": в Харькове отказались от русского языка : RUpor.info 22:41
- Харьковская область лишила русский язык статуса регионального : ЛІГАБізнесІнформ 22:38
- Харьковская область осталась без русского языка : InfoResist.org 22:31
- Харьковская область осталась без русского языка : Republic.com.ua 22:30
- В Харьковской области отменили региональный статус русского языка : ATR.ua 22:12
- Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального, за решение проголосовало 3/4 всех депутатов : Актуальная Правда 22:10
- В Харьковской области отменили решение о региональном статусе Русского языка : МИР 21:43
- Без русского языка попробует пожить одна из областей Украины : Багнет 21:31
- На Харьковщине отменили региональный статус русского языка - депутат : Українська правда 21:10
- В Харьковской области отменили региональный статус российского языка : Gazeta.ua 21:05
- Харьковскую область объявили независимой от русского языка: детали : Вести-UA 20:57
- Харьковскую область объявили "независимой" от русского языка: детали : Karachun.com.ua 20:47
- Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка : Times.dn.ua 20:46
- Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального : LB.ua 20:37
- Харьковский областной совет лишил русский язык статуса регионального : 2000.ua 20:30
- В Харьковской области русский язык лишили статуса регионального : ДонПресс 20:26
- Русский язык больше не является региональным в Харьковской области : Vector News 20:16
- На Харьковщине отменили статус русского языка : UA.news 20:14
- В Харьковской области русский язык лишили статуса регионального : Сегодня.ua 20:12
- Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области: решение поддержали 3/4 депутатов облсовета : УкропNews.com 19:45
- В Харьковской области русский язык больше не будет региональным : Українські Новини 19:45
- Еще в одной области Украины русский язык лишили статуса регионального : Dialog.ua 19:32
- Русский язык больше не является региональным в Харьковской области : Факты 19:32
- Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области : ПрессОрг24 19:17
- В Харьковской области лишили регионального статуса русский язык : NewsNetwork 19:15
- Харьковскую область объявили "независимой" от русского языка: детали : Апостроф 19:15
- В Харькове русский язык лишили статуса регионального : MIGnews.com.ua 19:08
- Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области : Українські національні новини 19:03
- В Харьковской области отменен спецстатус русского языка : Вечерний Харьков 18:56
- В Харьковской области отменили региональный статус русского языка : Ирта-Fax 18:45
- Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области: решение поддержали 3/4 депутатов облсовета : UAZMI 18:45
- На Харьковщине отменили региональный статус русского языка - депутат : ТСН.ua 18:44
- Русский язык лишили статуса регионального на Харьковщине : ForUm 18:34
- Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка : Новости Луганска 18:20
- В Харьковской области отменили региональный статус русского языка : РБК-Україна 18:11
- Русский язык лишили статуса регионального на Харьковщине : DsNews 18:03
- В Харьковской области лишили русский язык статуса регионального : the Бабель 17:46
- В Харьковской области русский язык лишили статуса регионального : Bigmir)net Новости 17:39
- Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка : Новости Донбасса 17:39
- В Харьковской области отменили региональный статус русского языка : Еспресо TV 17:34
- Что это значит: Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального : Vgorode.ua 17:33
- В Харьковской области русский язык больше не является региональным : Аргументы и Факты Украина 17:08
- Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка : 112.ua 17:00
- В Харьковской области с русского языка сняли статус регионального : Шиповник.ua 16:37