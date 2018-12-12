Первое дело ГБР: в Киеве на взятке задержали директора госпредприятия Минобороны (1)

Обозреватель 2018.12.12 20:09
12 декабря 2018, 19:59
В Киеве 12 декабря следователи территориального управления Государственного
бюро расследований разоблачили директора одного из государственных
предприятий Министерства обороны на взятке в размере $2 тысячи.
Как сообщила пресс-служба ГБР, чиновник требовал деньги за влияние на
принятие решения относительно призыва на военную службу.
"В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к
КОМИССАРИАТ, НЕЯВКА, ВЗЯТКА, ДОЛЛАР, БЮРО, МИНОБОРОНЫ, Киев
, Украина
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