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Фокус: Украина

Первое дело ГБР: в Киеве на взятке задержали директора госпредприятия Минобороны (1)

Обозреватель 2018.12.12 20:09
12 декабря 2018, 19:59 В Киеве 12 декабря следователи территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны на взятке в размере $2 тысячи. Как сообщила пресс-служба ГБР, чиновник требовал деньги за влияние на принятие решения относительно призыва на военную службу. "В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к
КОМИССАРИАТ, НЕЯВКА, ВЗЯТКА, ДОЛЛАР, БЮРО, МИНОБОРОНЫ, Киев, Украина, США
2018.12.13 (1)

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