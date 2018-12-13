Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО (100)

2018.12.13 (100)2018.12.12 (10) →
- Самолет со средствами связи от НАТО уже летит в Украину : #Буквы 23:18
- Миссия НАТО: средства защищенной связи для ВСУ уже в самолете : Телеграф.com.ua 23:13
- Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом от НАТО : ДнепрCity.net 23:07
- Самолет Порошенко улетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО : Телеканал новин "24" 23:00
- Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО, - "Европейская правда" : УкропNews.com 22:45
- Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО, - "Европейская правда" : UAZMI 22:45
- Самолет с Порошенко везет в Украину военный груз от НАТО (фото) : NewsOne 22:39
- Для передачи оборудования НАТО для ВСУ задействован самолет Порошенко, - СМИ : LB.ua 22:37
- Доставили в срочном порядке: Украине передали новейшее спецоборудование от НАТО : Hyser 22:36
- Страны НАТО передают партию современного оборудования в ВСУ : IPress.ua 22:36
- НАТО передаст Украине средства защищенной связи для ВСУ : Шиповник.ua 22:36
- Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО : Gazeta.ua 22:34
- Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом от НАТО : FinOboz 22:33
- Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО : Винница Реал 22:28
- Самолет Порошенко летит в Украину из Брюсселя с военным оборудованием от НАТО, - СМИ : Українські Новини 22:15
- Украинским военным передали новые системы связи от НАТО : Медиа-группа "Объектив" 22:13
- Порошенко везет в своем самолете военное оборудование от НАТО : Николаевский центр журналистских расследований 22:09
- Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом от НАТО : Хвиля 22:06
- НАТО передало украинским военным современные системы защищенной связи : Українські національні новини 22:03
- Оборудование НАТО для ВСУ уже отправили в Украину : Диванная Сотня 22:03
- НАТО передало украинским военным современные системы защищенной связи : ПрессОрг24 22:02
- Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом от НАТО : В Кулаке 21:59
- Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО : Маю право 21:57
- Самолет со средствами связи от НАТО уже летит в Украину : Укринформ 21:47
- Оборудование НАТО для ВСУ уже отправили в Украину : Главное 21:35
- Станы НАТО передали партию современного оборудования для украинских военных : 112.ua 21:30
- Оборудование НАТО для ВСУ уже отправлены самолетом : the Экономист 21:28
- Оборудование НАТО для ВСУ уже отправили самолетом : Газета День 21:26
- Украинским военным передали новейшие системы связи от НАТО : УкропNews.com 21:16
- Страны НАТО передают партию современного оборудования для улучшения системы связи в ВСУ : УкропNews.com 21:15
- В НАТО заявили, что в Украину уже летят системы командования, управления, связи и обмена информацией для ВСУ : Українські Новини 21:15
- Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО : Bigmir)net Новости 21:09
- Оборудование НАТО для ВСУ уже отправили самолетом : Еспресо TV 21:04
- Президентский самолет Порошенко летит домой с секретным грузом и вооружением для украинских бойцов : Dialog.ua 21:02
- НАТО окажет финансовую помощь Украине : Trust.UA 20:48
- СМИ: Самолет Порошенко везет из Брюсселя военное оборудование от НАТО : InfoResist.org 20:46
- Страны НАТО передают партию современного оборудования для улучшения системы управления и связи в ВСУ : Интерфакс-Україна 20:36
- НАТО отправило в Украину оборудование для украинских военных : Гордон 20:36
- Украинская армия получит спецсредства связи от НАТО : Фокус 20:34
- Страны НАТО передают партию современного оборудования для улучшения системы связи в ВСУ : UAZMI 20:15
- К украинскому войску уже направляется новое оборудование от НАТО : ТСН.ua 20:14
- Порошенко уже везет в Украину "подарки" от НАТО : АСН.in.ua 20:12
- В самолет Порошенко загрузили "новогодние подарки" от НАТО (ФОТО) : ГолосUA 20:05
- Украинским военным передали новейшие системы связи от НАТО : УНИАН 20:03
- Оборудование НАТО для украинской армии уже отправили самолетом : РБК-Україна 19:41