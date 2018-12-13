На въезде в Крым оккупанты задержали новоалексеевского активиста, заместителя председателя Генического РГА (37)

2018.12.13 (37)2018.12.12 (13) →
- Cиловики РФ задержали крымскотатарского активиста на въезде в Крым : Новости Луганска 12:20
- "Суд" над Эдемом Бекировым пройдет сегодня в Симферополе : ATR.ua 12:12
- При въезде в Крым российские силовики задержали крымскотатарского активиста : ForUm 12:04
- На въезде в Крым задержан крымскотатарский активист-инвалид из Новоалексеевки : Херсон Daily 11:49
- Он по-настоящему святой: в Крыму похитили украинского активиста : NewsOboz 11:39
- Обзор прессы: На въезде в Крым задержан крымскотатарский активист-инвалид : Голос Правди 11:37
- Силовики РФ задержали крымского татарина Бекирова на админгранице с Крымом и вывезли в ФСБ : Громадське телебачення 11:36
- Задержанному силовиками РФ Эдему Бекирову предъявили обвинение : UATV 10:45
- На въезде в Крым задержан крымскотатарский активист-инвалид : Інформатор.news 10:36
- На въезде в Крым задержан крымскотатарский активист-инвалид : Страна.ua 10:32
- На въезде в Крым российские силовики задержали крымского татарина Бекирова, - Чубаров : 112.ua 10:30
- Российские силовики задержали крымско-татарского активиста с инвалидностью : Realist.online 10:29
- Чубаров - про задержание Эдема Бекирова: "Мы пока не знаем конечную цель этой провокации ФСБ" : ATR.ua 10:12
- Задержанный в Крыму активист Бекиров позвонил жене из ФСБ в Симферополе : Гордон 10:05
- Задержанного крымскотатарского активиста привезли в ФСБ : Українські національні новини 09:48
- Задержанного крымскотатарского активиста привезли в ФСБ : ПрессОрг24 09:47
- Силовики РФ задержали имеющего инвалидность крымскотатарского активиста при въезде в оккупированный Крым, - Чубаров : Українські Новини 09:45
- На въезде в Крым оккупанты задержали новоалексеевского активиста, заместителя председателя Генического РГА : Херсон Онлайн 09:37
- При въезде в аннексированный Крым оккупанты задержали крымскотатарского активиста : Без Табу 09:16
- В оккупированном Крыму российские силовики задержали крымскотатарского активиста, - Рефат Чубаров : UATV 09:15
- На въезде в Крым задержали крымскотатарского активиста : УРА-Информ 08:53
- На въезде в Крым ФСБ задержала активиста из Новоалексеевки Эдема Бекирова, ему выдвинули обвинения - Чубаров : Центр журналистских расследований 08:45
- В РФ задержали крымскотатарского активиста на въезде в Крым : Слово і Діло 08:42
- Крымскотатарского активиста задержали на оккупированном полуострове : Gazeta.ua 08:05
- В оккупированном Крыму задержали крымскотатарского активиста Бекирова : NewsOne 07:09
- На въезде в оккупированный Крым пропал крымский татарин : BlackSeaNews.net 07:01
- Чубаров сообщил, что силовики РФ задержали крымскотатарского активиста : Телеграф.com.ua 06:13
- Силовики РФ задержали крымскотатарского активиста - Чубаров : Укринформ 05:17
- Оккупанты задержали крымскотатарского активиста на въезде в Крым, - Чубаров : Факты 03:32
- На аннексованому полуострове задержали крымскотатарского активиста : ТСН.ua 02:44
- При въезде в Крым силовики РФ задержали крымскотатарского активиста - Чубаров : Українська правда 02:40
- При въезде в Крым силовики РФ задержали крымскотатарского активиста - Чубаров : Vector News 02:16
- На въезде в оккупированный Крым силовики РФ задержали крымскотатарского активиста бекирова, - Чубаров : UAZMI 02:15
- На въезде в оккупированный Крым силовики РФ задержали крымскотатарского активиста Бекирова, - Чубаров : УкропNews.com 02:15
- Cиловики РФ задержали крымскотатарского активиста на въезде в Крым : РБК-Україна 02:11
- Оккупанты в Крыму задержали крымскотатарского активиста : SiteUA 01:48
- Он по-настоящему святой: в Крыму похитили украинского активиста : Вести-UA 23:57