Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

На въезде в Крым оккупанты задержали новоалексеевского активиста, заместителя председателя Генического РГА (37)

Херсон Онлайн 2018.12.13 09:37
На въезде в оккупированный РФ Крым со стороны Чонгара 12 декабря задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров. "12 декабря 2018 на въезде в Крым со стороны Чонгара был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области.
ЭДЕМ, КРЫМ, ЧУБАРОВ, АКТИВИСТ, ОККУПАНТ, МЕДЖЛИС, Россия, Крым, Херсон, Украина, Симферополь
2018.12.13 (37)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018