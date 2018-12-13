На въезде в Крым оккупанты задержали новоалексеевского активиста, заместителя председателя Генического РГА (37)

Херсон Онлайн 2018.12.13 09:37

На въезде в оккупированный РФ Крым со стороны Чонгара 12 декабря задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров. "12 декабря 2018 на въезде в Крым со стороны Чонгара был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области.