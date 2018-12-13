Бущан займет место в воротах Динамо в матче против Яблонца (71)

Football.ua 2018.12.13 19:34

Стали известны стартовые составы команд на матч 6 тура Лиги Европы между Динамо и Яблонцем. динамо - яблонец, фк динамо 13 декабря 2018, 18:39 Главный тренер Динамо Александр Хацкевич предпочел выпустить с первых минут Георгия Бущана, предоставив отдых Денису Бойко. Динамо: Бущан - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Шапаренко, Вербич - Беседин Запасные: Бойко, Морозюк, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили, Алибеков, Дуэлунд