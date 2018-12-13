Бущан займет место в воротах Динамо в матче против Яблонца (71)

2018.12.13 (71)2018.12.12 (1) →
- Динамо - Яблонец 0:1 Видео гола и обзор матча : Football.ua 23:34
- Лига Европы: "Яблонец" на снегу : Спорт-Экспресс в Украине 23:12
- Как "Динамо" опозорилось в последнем матче 2018 года: обзор матча с "Яблонцем" : Сегодня.ua 23:12
- В Лиге Европы "Динамо" проиграло "Яблонцу" : Николаевские новости 23:09
- "Динамо" - "Яблонец": оценки за матч : Footboom.com 23:04
- Динамо потерпело поражение в матче с Яблонцем : Ukrainefootball.net 22:51
- Динамо - Яблонец 0:1. Понимайте как хотите : UA-Футбол 22:50
- "Динамо" проиграло "Яблонцу" последний матч в году : Tribuna.com Украина 22:50
- Динамо завершило год поражением от Яблонца : iSport.ua 22:45
- Динамо бесславно завершило год поражением от Яблонца : Террикон 22:45
- "Яблонец" на снегу. Лига Европы: "Динамо" - "Яблонец" - 0:1 : Спорт-Экспресс в Украине 22:42
- Динамо завершило 2018-й год домашним поражением от Яблонца : Спорт.ua 22:40
- Динамо проиграло Яблонцу в Лиге Европы : Bigmir)net СПОРТ 22:40
- Динамо проиграло последний матч в 2018 году : Новое Время 22:40
- Динамо проиграло Яблонцу в Лиге Европы : Bigmir)net Новости 22:38
- Динамо потерпело поражение в матче с Яблонцем : Football.ua 22:34
- "Динамо" опозорилось в последнем матче 2018 года : Апостроф 22:30
- "Динамо" дома проиграло "Яблонцу" в Лиге Европы : 112.ua 22:30
- Лига Европы, 6-й тур. "Динамо" - "Яблонец" - 0:1. Обзор матча, статистика : Динамо Киев от Шурика 22:28
- "Динамо" минимально проиграло "Яблонцу" в Лиге Европы : Зеркало недели. Украина 22:17
- "Динамо" минимально проиграло "Яблонцу" в Лиге Европы : УкропNews.com 22:15
- "Динамо" - "Яблонец" - 0:1. Киевляне без бразильцев проиграли чехам (ВИДЕО) : NewsOne 22:09
- Динамо уступило Яблонцу в Лиге Европы (ВИДЕО) : ICTV Факти 22:06
- Динамо минимально проиграло Яблонцу в последнем матче в этом году : Zbirna.com 22:04
- "Динамо" - "Яблонец" 0:1. Киевляне уступают в последнем матче года и теряют Дуэлунна : Dynamomania.com 22:03
- "Динамо" пропустило быстрый мяч и проиграло дома "Яблонцу" : Xsport.ua 22:03
- "Динамо" - "Яблонец": гол на старте матча, ошибка арбитра и дебют Цитаишвили : Комсомольская Правда в Украине 22:01
- Печаль на пустом "Олимпийском". "Динамо" проигрывает "Яблонцу" в Лиге Европы : MatchDay 21:57
- Динамо - Яблонец. Видео голов и обзор матча : Спорт.ua 21:40
- На матч с Яблонцем Хацкевич приберег молодых дебютантов в запасе : Золотой талант 21:38
- Динамо - Яблонец. Стартовые составы : Телеканал Футбол 21:34
- "Динамо" - "Яблонец" 0:1. LIVE!!! Долежал открывает счет на 10-й минуте, Цитаишвили дебютирует в еврокубках, киевляне теряют Дуэлунна : Dynamomania.com 21:33
- "Динамо" - "Яблонец": стартовые составы : Campeones.ua 21:17
- Восемь украинцев попали в стартовый состав "Динамо" на игру с "Яблонцем" : Українські національні новини 21:03
- Восемь украинцев попали в стартовый состав "Динамо" на игру с "Яблонцем" : ПрессОрг24 21:02
- "Динамо" - "Яблонец": онлайн видео голов : Обозреватель 20:40
- "Динамо" - "Яблонец" 0:1. LIVE!!! Долежал открывает счет на 10-й минуте : Dynamomania.com 20:33
- "Динамо" - "Яблонец": стартовые составы команд. Бущан заменил Бойко (ВИДЕО) : Динамо Киев от Шурика 20:28
- Динамо Киев- Яблонец онлайн : Footboom.com 20:04