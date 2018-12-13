Австрийская полиция выдвинула обвинение в применении допинга лидерам сборной России по биатлону (63)

LB.ua 2018.12.13 12:08

Полисмены нагрянули в расположение российской сборной на этапе Кубка мира. Фото: EPA/UPG Накануне старта второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, который начинается сегодня женской спринтерской гонкой на 7,5 км, местная полиция прибыла в расположение сборной России. Об этом сообщил российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Экс-главному тренеру сборной России Александру Касперовичу, врачам и