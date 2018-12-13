Австрийская полиция выдвинула обвинение в применении допинга лидерам сборной России по биатлону (63)

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- Прокуратура Австрии подозревает членов сборной РФ по биатлону в употреблении допинга : ТЕМА.in.ua 14:45
- В Австрии на допинге поймали российских биатлонистов, ведется следствие - РосСМИ : Українська правда 14:41
- Прокуратура Австрии объяснила, что делала в расположении сборной России по биатлону : Новое Время 14:40
- Российских биатлонистов обвинили в допинге: привлечена полиция : Znaj.ua 13:47
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- Лидеров сборной России по биатлону заподозрили в употреблении допинга : Зеркало недели. Украина 13:17
- Российский биатлон снова в аду. Нашим светит три года тюрьмы : Муниципальная газета 13:14
- Полиция Австрии ведет расследование против российских биатлонистов : Mediavektor.org 13:02
- Себастьян Самуэльссон: "Не думаю, что новые расследования в отношении русских связаны с политикой" : Tribuna.com Украина 12:50
- Российские биатлонисты задержаны в Австрии за допинг : Trust.UA 12:48
- Российские биатлонисты будут допрошены австрийской полицией по допинговому делу : УкропNews.com 12:45
- Нарушение правил биатлонистами РФ: Австрия ведет расследование : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Российский биатлонист прокомментировал обвинение в допинге : the Экономист 12:28
- Австрийскую полицию заинтересовал российский биатлон : Компромат.ws 12:21
- Российские биатлонисты будут допрошены австрийской полицией по допинговому делу : УНИАН 12:17
- Сборной РФ по биатлону в австрийском Хохфильцене предъявлены обвинения из-за допинга : УкропNews.com 12:16
- Полиция нагрянула к российским биатлонистам: "грозит тюремное заключение" : Politeka 12:10
- Австрийская полиция выдвинула обвинение в применении допинга лидерам сборной России по биатлону : LB.ua 12:08
- Союз биатлонистов России подтвердил допрос его атлетов в Австрии : FaceNews 11:46
- Сборной РФ по биатлону в австрийском Хохфильцене предъявлены обвинения из-за допинга : UAZMI 11:45
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- Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил : Аргумент 11:11
- Полиция Австрии не подтвердила информацию об обвинениях в нарушении российскими биатлонистами антидопинговых правил на ЧМ-2017 : Tribuna.com Украина 10:50
- Российские биатлонисты будут допрошены по допинговому делу ЧМ-2017 после женского спринта в Хохфильцене : Tribuna.com Украина 10:50
- Российских биатлонистов в Австрии заподозрили в употреблении допинга : Українські Новини 10:45
- Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в употреблении допинга : Телеканал новин "24" 10:30
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- К сборной России по биатлону в Австрии пришла полиция : Комсомольская Правда в Украине 09:31
- Полиция Австрии выдвинула обвинения российским биатлонистам : Публичные люди 09:20
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