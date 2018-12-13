ВСУ усилят армию 300 единицами техники (51)

Багнет 2018.12.13 12:01

Глава минобороны Степан Полторак заявил о планах усилить армию страны за счет 300 единиц техники. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, за последние две недели в армию направили свыше 100 единиц техники. "До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники"", - сказал Полторак. Он добавил, что за последние четыре года также было приложено максимум усилий для восстановления флота страны.