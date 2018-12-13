ВСУ усилят армию 300 единицами техники (51)

- Полторак: ВСУ получит на вооружение более 300 единиц техники : ДонбассTimes 12:26
- Украинские военные получат мощную технику для борьбы с врагом : Інформатор.news 12:06
- ВСУ усилят армию 300 единицами техники : Багнет 12:01
- Полторак: До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники : Електронні Вісті 12:00
- Украинскую армию до 26 декабря усилит более 200 единиц техники : Journalist.today 11:46
- Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения : Вести.ua 11:45
- Полторак уточнил, сколько боевой техники направят в армию за время действия военного положения : NewsOne 11:39
- ВСУ получат до конца военного положения более 200 единиц техники - Полторак : Сегодня.ua 11:12
- Военное положение: армия получит больше 200 единиц техники : Весь Харьков 11:09
- Полторак: До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники : Iнше ТВ 10:43
- До конца военного положения ВСУ получат свыше 200 единиц техники : Шиповник.ua 10:37
- К концу военного положения на вооружение ВСУ должно поступить до 200 единиц техники - министр обороны Украины : Громадське телебачення 10:36
- Полторак: ВСУ до конца года получат более 200 единиц техники : ReplyUA.net 10:30
- ВСУ благодаря военному положению получат более 200 единиц военной техники : ДонПресс 10:26
- ВСУ благодаря военному положению получат более 200 единиц военной техники : Donbass.UA 10:26
- Благодаря военному положения ВСУ получат немало военной техники : Новости Ю 10:15
- Военное положение - армия получит больше 200 единиц техники : Весь Харьков 10:09
- Минобороны обещает армии сотни единиц новой техники, названа дата : UA.news 09:44
- Полторак рассказал, как усилилась армия за время военного положения : Слово і Діло 09:42
- Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения : FinOboz 09:33
- Военное положение - армия получит больше 200 единиц техники : АТН 09:31
- Военное положение: Полторак сказал, сколько техники получат ВСУ : Экономика.com.ua 09:29
- До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники - Полторак : УкропNews.com 09:15
- Полторак анонсировал передачу войскам 200 единиц военной техники : АСН.in.ua 09:12
- Полторак: За время военного положения ВСУ рассчитывают получить более 300 единиц техники : Антикор.com.ua 09:10
- ''Мы работаем!'' ВСУ пообещали сотни единиц новейшей техники : Обозреватель 09:10
- Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения : ДнепрCity.net 09:06
- До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники - Полторак : УНИАН 09:02
- Полторак: За время военного положения ВСУ рассчитывают получить более 300 единиц техники : InfoResist.org 09:01
- Военное положение: Полторак рассказал, сколько единиц техники получат ВСУ : Новое Время 08:39
- Военное положение: Полторак сказал, сколько техники получат ВСУ : Новини онлайн 24 08:39
- Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения : Хвиля 08:36
- До конца военного положения ВСУ получат более 200 единиц техники, - Полторак : Еспресо TV 08:34
- До конца военного положения войска получат более 200 единиц техники, - Полторак : Фокус 08:34
- Стало известно, как усиляют украинскую армию за время военного положения : Факты 08:32
- С введением военного положения армия получит более 300 единиц техники, - Полторак : #Буквы 08:18
- Военное положение: Полторак сказал, сколько техники получат ВСУ : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- Военное положение: войска получат более 200 единиц техники : DsNews 08:03
- До конца военного положения войска получат более 200 единиц техники, - Полторак : UAZMI 07:45
- До конца военного положения украинская армия получит более 200 новых единиц техники - Полторак : УкропNews.com 07:45
- До конца военного положения войска получат более 200 единиц техники, - Полторак : УкропNews.com 07:45
- До окончания военного положения ВСУ получат свыше 200 единиц техники : РБК-Україна 07:41
- Полторак: за время ВП ВСУ получили порядка 100 единиц вооружения (видео) : Главное 07:35
- Полторак: за время ВП ВСУ получили порядка 100 единиц вооружения (видео) : Диванная Сотня 07:33