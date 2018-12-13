Истребитель США упал на Гавайях (ВИДЕО) (32)

Ракурс 2018.12.13 12:27

13 дек 2018, 12:04 Самолет ВВС США упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта в среду, 13 декабря. Истребитель участвовал в военных учениях. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на сайт Военно-морских США. Представитель авиационной администрации Ян Грегор заявил, что самолет Hawker Hunter упал в океан около 2.25 по местному времени после вылета из аэропорта Гонолулу. Самолетом управлял 47-летний пилот.