Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность (32)

Bigmir)net Новости 2018.12.13 10:08

В торговую точку, в которой произошло замыкание, сотрудники ГСЧС не могли попасть около 30 минут. Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность © kiev.informator.ua Фото 1/10 На весь экранСвернуть Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность На месте работали шесть единиц пожарно-спасательной техники Показать полный текст Поделиться фотографией: Реклама В Киеве на улице Миропольской, 39, в ночь на четверг на территории рынка