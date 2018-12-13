Число жертв крушения поезда в Турции увеличилось до 9 человек (57)

ForUm 2018.12.13 11:04

В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 9 человек, в том числе 3 машиниста, ранены 47 человек. Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на Минтранс Турции. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сообщил, что состав, отбывший со станции в 06:30, через 6 минут столкнулся с маневровым локомотивом. Напомним, пассажирский поезд Анкара-Конья врезался в надземный пешеходный