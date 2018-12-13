Число жертв крушения поезда в Турции увеличилось до 9 человек (57)

- В аварии поездов в Турции украинцы не пострадали : РБК-Україна 12:11
- Украинцев нет среди пострадавших и погибших в Турции - МИД : Четверта Влада 12:05
- Крушение поезда в Турции: Украинцев среди погибших и пострадавших нет, - МИД : 112.ua 12:00
- В Анкаре растет количество погибших в аварии поездов : УРА-Информ 11:54
- Украинцев нет среди пострадавших и погибших в Турции - МИД : УРА-Информ 11:54
- Количество жертв аварии поезда в Анкаре возросло до девяти : Укринформ 11:47
- В результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие. ФОТО : Харьковские Известия 11:46
- Столкновение поездов в Анкаре: число погибших выросло до 9 : Инфолайн 11:42
- Столкновение поездов в Анкаре: число пострадавших и погибших возросло : Hronika.info 11:40
- Среди пострадавших при крушении поезда в Анкаре, предварительно, нет украинцев, - МИД : LB.ua 11:37
- Авария поезда в Турции: украинцев среди пострадавших нет : Громадське телебачення 11:36
- Среди пострадавших в аварии поезда в Анкаре украинцев нет, - МИД : DsNews 11:33
- Украинцев нет среди пострадавших и погибших в Турции - МИД : Українські національні новини 11:33
- Столкновение поездов в Анкаре: число погибших выросло до 9 : Українські національні новини 11:33
- Столкновение поездов в Анкаре: число погибших выросло до 9 : ПрессОрг24 11:32
- Украинцев нет среди пострадавших и погибших в Турции - МИД : ПрессОрг24 11:32
- Турецкий скоростной поезд сошел с рельсов и унес 7 жизней, 46 людей ранены : Без Табу 11:16
- Количество погибших в результате аварии поезда в Турции выросло : ТСН.ua 11:14
- Число погибших в аварии поездов в Анкаре возросло до 9 : РБК-Україна 11:11
- ВИДЕО: В Анкаре произошло столкновение двух поездов : Украина по-арабски 11:11
- Число жертв крушения поезда в Турции увеличилось до 9 человек : ForUm 11:04
- В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с путепроводом: есть погибшие, 43 раненных. Шокирующие фото : Инфолайн 10:42
- Столкновение поездов в Анкаре: возросло число погибших - фото : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- Столкновение поездов в Анкаре: уже 7 погибших и 46 раненых : Укринформ 10:32
- Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото : BlackSeaNews.net 10:31
- Масштабное ЧП в Анкаре: столкнулись два поезда, десятки пострадавших : АСН.in.ua 10:12
- Количество погибших и раненых в результате крушения поезда в Турции возросло. Видео : РепортерUA 10:11
- Число погибших в результате столкновения поездов в Анкаре возросло : РБК-Україна 10:11
- Жуткая авария скоростного поезда в Анкаре: число погибших возросло : NewsOne 10:09
- Авария поезда в Анкаре: возросло число погибших : Bigmir)net Новости 10:08
- Людей достают из-под обломков, много погибших: Сошел с рельсов скоростной поезд, первые подробности трагедии : Корупція Інфо 09:53
- В Турции сошел с рельс скоростной поезд - есть пострадавшие : Транспортный бизнес 09:44
- Авария поезда в Анкаре: число жертв возросло до семи : Комсомольская Правда в Украине 09:31
- Авария в Анкаре: скорый поезд сошел с рельсов и врезался в локомотив : BBC Українська служба 09:31
- Ужасная авария с поездом в Турции: известна предварительная причина катастрофы : Телеканал новин "24" 09:30
- Главное за ночь: похищение известного украинца и крушение поездов с пассажирами : ProUA.com.ua 09:26
- Число погибших в аварии поезда в Анкаре выросло до 7 человек : Українські національні новини 09:18
- В Турции столкнулись два пассажирских поезда: 4 погибших : #Буквы 09:18
- Число погибших в аварии поезда в Анкаре выросло до 7 человек : ПрессОрг24 09:17
- В результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие : Інформатор.news 09:06
- Стало известно, по какой причине в Анкаре поезд сошел с рельсов : From-UA.com 09:04
- В результате крушения поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие : УкропNews.com 08:45
- В Турции скоростной поезд столкнулся с локомотивом и сошел с рельсов, есть погибшие : ТСН.ua 08:44
- В Анкаре столкнулись два поезда, есть погибшие : РБК-Україна 08:41