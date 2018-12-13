Количество погибших в аварии скоростного поезда в Турции возросло до 7 (67)

Експерт-центр 2018.12.13 10:31

Количество погибших в аварии скоростного поезда в Турции возросло до семи, травмы получили 46 пассажиров. Об этом сообщил губернатор Анкары Васип Сахин, сообщает CNN Turk. Спасатели продолжают разбирать обломки двух вагонов поезда, которые сошли с рельсов. Также разбирают обломки путепровода, в который врезался поезд после столкновения с маневровым локомотивом. Ранее сообщалось, что скоростной поезд врезался в пригородный поезд.