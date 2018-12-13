Железнодорожная авария в Турции: жертвами стали уже девять человек (54)

Новое Время 2018.12.13 11:10

Сегодня, 10:48 0 Цей матеріал також доступний українською В результате аварии поезда в Анкаре погибли девять человек По данным министерства транспорта Турции, в результате железнодорожной аварии в Анкаре погибли уже девять человек. Кроме того, по данным ведомства, еще 47 человек получили ранения, сообщает Anadolu. Также отмечается, что среди погибших - трое машинистов поезда. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сообщил,