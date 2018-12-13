Из-за непогоды в Украине обесточены 170 населенных пунктов (41)

Ведомости-Украина 2018.12.13 11:09

Порывы ветра и мокрый снег в Украине за прошедшие сутки обесточили 170 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. "13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 40, Сумская - 30, Херсонская - девять,