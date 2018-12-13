Украина договорилась с новым лоукостером (74)

- Австрийский лоукостер Laudamotion будет летать в Украину с 1 февраля : #Буквы 18:18
- В Украину зайдет еще один европейский лоукостер : Транспорт 17:47
- Еще один европейский лоукостер открывает рейсы в Украину : Украина Коммунальная 17:46
- В Украине будет осуществлять рейсы австрийский лоукостер Laudamotion : UATV 17:45
- В Украину с февраля начнет летать еще один лоукостер : Inpress.ua 17:43
- В Украину заходит еще один лоукостер: названы направления полетов : Антикор.com.ua 17:10
- В Украину заходит новый лоукост и открывает рейс Киев - Вена : Большой Киев 16:31
- Австрийская авиакомпания Laudamotion начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Вена : Николаев в подробностях 16:29
- В Украину будет летать еще один европейский лоукост : Tochka.net 16:14
- На рынок Украины выйдет австрийская дочка Ryanair (Laudamotion), соединив прямым рейсом Вену и Киев : It Sotnya 16:07
- В Украину заходит австрийский лоукост, планирующий соединить Киев и Вену прямым авиарейсом : КиевВласть.com.ua 15:49
- В Украину заходит австрийский лоукост Laudamotion : Транспорт 15:47
- На рынок Украины выйдет австрийская дочка Ryanair (Laudamotion), соединив прямым рейсом Вену и Киев : ITC.ua 15:45
- В Украину заходит еще один лоукостер: названы направления полетов : Факты 15:31
- В Украину заходит еще один лоукостер : Vector News 15:17
- В Украину начнет летать австрийский лоукост - СМИ : Капитал.kh 15:17
- Из Киева в Вену появятся новые авиарейсы : Слово і Діло 14:42
- В Украину начнет летать новый лоукостер - "дочка" Ryanair : FM-TV 14:34
- Украина договорилась с новым лоукостером : From-UA.com 14:34
- В Украину заходит австрийский лоукост Laudamotion : Дело.ua 14:32
- Новый лоукостер заходит в Украину -> : Вести.ua 14:10
- В Украину будет летать новый лоукостер : ДнепрCity.net 14:07
- Дочерняя компания Ryanair зашла в Украину: названы направления : Hyser 14:06
- Собирай чемодан: в Украину заходит новый австрийский лоукостер : Vgorode.ua 14:05
- В Украину начнет летать дочка Ryanair : ГолосUA 14:05
- В Украину начнет летать еще один лоукостер : ForUm 14:04
- В Украину с февраля начнет летать лоукостер Laudamotion - "дочка" Ryanair : Украинский Авиационный Портал 14:01
- В Украине появится новый прямой авиарейс из Киева в Вену : 112.ua 14:00
- В Украину зайдет еще один лоукостер. "Дочка" Ryanair будет летать из Австрии в Борисполь : the Бабель 13:46
- Дочка крупнейшего лоукостера запустит в Украине новый рейс : Український Бізнес Ресурс 13:45
- В Украину будет летать еще один лоукостер : Телеграф.com.ua 13:43
- В Украину с февраля начнет летать еще один лоукостер : РБК-Україна 13:41
- В Украину будет летать новый лоукостер : Hronika.info 13:40
- В Украину заходит новая авиакомпания : Finance.UA 13:33
- В Украину начнет летать новый лоукостер - "дочка" Ryanair : FinOboz 13:33
- Австрийская "дочка" Ryanair запустит рейс Вена - Борисполь : Страна.ua 13:32
- В Украину начнет летать новый лоукостер - "дочка" Ryanair : Експерт-центр 13:31
- В Украину будет летать еще один лоукостер : Капитал 13:18
- Ryanair привел "дочь" в Украину: куда полетит новый лоукостер : Znaj.ua 13:17
- Скоро стартуют первые авиарейсы австрийского лоукостера в Киев : UA.news 13:14
- В Украину начнет летать "дочка" Ryanair - СМИ : Сегодня.ua 13:12
- В Украину приходит новый лоукостер: названы направления : Обозреватель 13:10
- Лоукост Laudamotion начнет летать в Украину : LB.ua 13:07
- В Украину начнет летать новый лоукостер - "дочка" Ryanair : ДнепрCity.net 13:07
- В Украину с февраля 2019-го может зайти новый лоукостер - австрийские СМИ : Громадське телебачення 13:06
- В Украину начнет летать новый лоукостер : Четверта Влада 13:05