Украина договорилась с новым лоукостером (74)

From-UA.com 2018.12.13 14:34

Начиная с 1 февраля 2019 года в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает ЦТС, передает Хвиля. По информации издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь). Рейсы будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам,