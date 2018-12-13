В Украине из-за непогоды задерживают поезда и отменяют авиарейсы (76)

- "Укрзализныця" заявила о проблемах с популярными маршрутами из-за непогоды : Апостроф. Экономика 12:29
- "Укрзалiзниця" сообщила о задержке поездов западного направления : Единая Одесса 12:28
- Снегопады в Украине: в пути задерживается ряд пассажирских поездов : АСН.in.ua 12:12
- "Укрзализныця" заявила о проблемах с популярными маршрутами из-за непогоды : Інформатор.news 12:06
- В Киевской обл. восстановили движение поездов после аварии на железнодорожной контактной сети : 112.ua 12:00
- "Укрзализниця" предупредила о задержке ряда поездов из-за обрыва линии на Киевщине : Times.dn.ua 11:47
- "Укрзализныця" возобновила движение поездов в западном направлении : Зеркало недели. Украина 11:47
- Из-за упавшего под Киевом дерева сорван график движения поездов и электричек : Известия в Украине 11:46
- Поезда на западном направлении опаздывают из-за падения дерева, - "Укрзализныця" : Українські Новини 11:45
- "Укрзализныця" восстановила движение в западном направлении после обрыва контактной сети в Киевской области : Интерфакс-Україна 11:36
- Украинцев предупредили о задержках некоторых поездов : Факты 11:31
- Из-за аварии на ж/д путях задерживаются поезда из Львова, Перемышля и Ковеля в Киев : Политолог.net 11:22
- Укрзализныця предупредила о задержках поездов : Politica.com.ua 11:21
- Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов : Новости N 11:11
- "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов : РепортерUA 11:11
- Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов: оборваны железнодорожные контактные сети : Nikolaev-City.net 11:10
- Из-за падения дерева под Киевом задерживаются несколько поездов : Четверта Влада 11:05
- Из-за обрыва контактной сети задерживаются поезда западного направления : Комментарии.UA 11:02
- Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов : ТВ7 Мариуполь 11:01
- "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов западного направления : Телеканал новин "24" 11:00
- Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов западного направления : Електронні Вісті 11:00
- В Украине из-за непогоды задерживают поезда и отменяют авиарейсы : ТВі 10:50
- Из-за обрыва сетей и снегопада задерживаются поезда : the Бабель 10:46
- Укрзализныця предупредила о задержке поездов : Електронні Вісті 10:45
- "Укрзализныця" предупреждает о задержках поездов западного сообщения : IPnews 10:45
- Из-за аварии на ж/д путях задерживаются поезда из Львова, Перемышля и Ковеля в Киев : УкропNews.com 10:45
- Из-за падения дерева на колею задерживаются поезда пригородного и дальнего следования : UA1.com.ua 10:44
- Поезда на западном направлении задерживаются из-за обрыва сети : RUpor.info 10:41
- Украинцев предупредили о задержке поездов : Подробности.ua 10:40
- В дороге задерживается ряд пассажирских поездов, - Укрзализныця : Hronika.info 10:40
- В "Укрзализныце" предупредили о возможной задержке поездов : NewsOne 10:39
- Из-за обрыва сети под Киевом пассажирские поезда задерживаются : Соцпортал 10:39
- В "Укрзализныци" предупредили о задержках поездов : MIGnews.com.ua 10:38
- Задерживаются поезда: Под Киевом дерево оборвало сеть : Bigmir)net Новости 10:38
- "Укрзалізниця" предупредила о задержке ряда поездов : Шиповник.ua 10:37
- "Укрзализныця" предупреждает о возможной задержке отдельных пассажирских поездов западного направления : Fixygen 10:34
- Украинцев предупредили о задержке поездов : РИА Мелитополь 10:31
- Из-за падения дерева под Киевом задерживаются несколько поездов : Експерт-центр 10:31
- УЗ предупреждает о возможной задержке поездов из-за обрыва контактной сети под Киевом : Центр Транспортных Стратегий 10:19
- В Киевской области упавшее дерево задерживает поезда : #Буквы 10:18
- Из-за аварии на ж/д путях задерживаются поезда из Львова, Перемышля и Ковеля в Киев : УНИАН 10:17
- "Укрзализниця" предупредила о задержке ряда поездов из-за обрыва линии на Киевщине : Вибори в Україні та світі 10:16
- Из-за непогоды начались задержки поездов : Комсомольская Правда в Украине 10:16
- В Киевской области дерево оборвало провода на "Укрзализныци", застряли несколько поездов : УкропNews.com 10:16
- "Укрзализныця" сообщила о задержке пассажирских поездов : NewsNetwork 10:15