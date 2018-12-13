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Фокус: Украина

В Украине из-за непогоды задерживают поезда и отменяют авиарейсы (76)

ТВі 2018.12.13 10:50
Поделиться kbp.aero Отменены пять авиарейсов, минимум три поезда задерживаются из-за обрыва сети Обрыв контактной сети из-за упавшего дерева задержит движение пассажирских поездов западного направления, а в аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) уже отменили несколько авиарейсов. В "Укрзализныце" сообщили, что в 05:12 на 51-м километре перегона Клавдиево - Бородянка в Киевской области упашеее дерево повредило железнодорожную контактную сеть.
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