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В России официально вбросили фейк о "стремительном наступлении" ВСУ в Донбассе (63)

Антикор.com.ua 2018.12.13 14:10
В России официально вбросили фейк о "стремительном наступлении" ВСУ в Донбассе Спикер внешнеполитического ведомства Захарова видит признаки будущего "захвата" Украиной временно оккупированного Россией украинского Приазовья... Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге озвучила новую кремлевскую ложь о том, что ВСУ "в ближайшее время" готовят наступление в Приазовье для выхода к границе с Россией. Ее слова цитирует ТАСС.
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