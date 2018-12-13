Полторак рассказал о главной угрозе на границе Украины с РФ (56)

- Россия нацелила "Искандеры" на Киев, - Полторак : NewsOboz 23:39
- "Искандеры" на границе: Полторак объяснил, зачем РФ была нужна провокация в Керченском проливе : Факты 23:32
- "Искандеры" и сотни танков у границы: зачем Россия пугает наступлением на Украину : Donbass.UA 22:26
- Россия разместила на границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, и огромное количество другого оружия, - Полторак : УкропNews.com 22:15
- Полторак сделал громкое заявление касательно "Искандеров" РФ : Вести-UA 21:57
- Министр обороны Полторак заявил, что РФ возле границы с Украиной развернула ракетные комплексы : Маю право 21:57
- Россия разместила на границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, и огромное количество другого оружия, - Полторак : UAZMI 21:45
- Реальная угроза: Полторак рассказал об "Искандерах" РФ на границе с Украиной : Донецкие Новости 21:25
- Военный эксперт объяснил, зачем Путин подогнал к границам с Украиной сотни танков и "Искандеры" : УкропNews.com 21:16
- Россия направила "Искандеры" на Киев - Полторак : Gazeta.ua 21:05
- Рассказали, какое оружие Россия применит против Киева : Багнет 21:01
- Военный эксперт объяснил, зачем Путин подогнал к границам с Украиной сотни танков и "Искандеры" : УНИАН 20:03
- "Искандеры" и сотни танков у границы: зачем Россия пугает наступлением на Украину : Сегодня.ua 19:12
- Россия разместила у границ с Украиной ракетные комплексы "Искандер" : Крым.Реалии RFE/RL 18:53
- Россия развернула ракетные комплексы "Искандер" на границе с Украиной : RUpor.info 18:41
- "Искандеры" могут достать до Киева: Полторак рассказал о главной угрозе на границе с Украиной : Онлайн-видання Київська газета 18:38
- Россия стянула к границе Украины разрушительное оружие: "достанет до Киева" : Politeka 18:10
- Полторак видит признаки подготовки РФ к открытой агрессии в отношении Украины : Trust.UA 16:48
- Полторак: Россия разместила возле границы с Украиной "Искандеры" : InfoResist.org 16:46
- Полторак: Россия развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер" : Електронні Вісті 16:45
- Россия стянула к границе с Украиной "Искандеры", - Полторак : Комментарии.UA 16:32
- Россия развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер" - Полторак : Подробности.ua 16:10
- Искандеры России угрожают Киеву : ВестиUA 15:57
- Могут ударить по Киеву: Россия подтянула "Искандеры" к украинской границе : Факты 15:31
- Полторак рассказал о главной угрозе на границе Украины с РФ : Вести-UA 14:57
- Полторак: Российские "Искандеры" угрожают Киеву : Inpress.ua 14:43
- Минобороны: Искандеры России угрожают Киеву : Вибори в Україні та світі 14:16
- Полторак: Российские "Искандеры" угрожают Киеву : Взгляд.ua 14:15
- Полторак: Российские "Искандеры" угрожают Киеву : Прогрессивная социалистическая партия Украины 14:06
- Полторак предупредил, что российские ракеты начали угрожать Киеву : Лента новостей Одессы 13:59
- Полторак: РФ переместила ракеты поближе к украинской границе, "Искандеры" угрожают Киеву : Експерт-центр 13:31
- Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны : Donbass.UA 13:26
- Россия нацелила "Искандеры" на Киев, - Полторак : Novosti.UA 13:22
- Российские Искандеры угрожают Киеву, - Минобороны : Николаевский центр журналистских расследований 13:09
- Россия передислоцировала "Искандеры" к украинской границе, Киев в зоне поражения : Karachun.com.ua 12:47
- Российские "Искандеры" угрожают Киеву - Минобороны : Инфолайн 12:41
- Полторак заявил, что Россия передислоцировала "Искандеры" к украинской границе : MIGnews.com.ua 12:38
- Российские "Искандеры" угрожают Киеву - Минобороны : FinOboz 12:33
- Полторак: российские "Искандеры" угрожают Киеву : РБК-Україна 12:12
- "Искандеры" могут достать до Киева: Полторак рассказал о главной угрозе на границе с Украиной : Антикор.com.ua 12:10
- "Искандеры" могут достать до Киева: Полторак рассказал о главной угрозе на границе с Украиной : Інформатор.news 12:06
- Полторак: Россия передислоцировала "Искандеры" к украинской границе, Киев в зоне поражения : Четверта Влада 12:05
- Полторак предупредил, что российские ракеты начали угрожать Киеву : Таймер Одесса 11:43
- "Искандеры" могут достать до Киева: Полторак рассказал о главной угрозе на границе с Украиной : Сегодня.ua 11:42
- Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны : Hronika.info 11:40