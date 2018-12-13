Полторак рассказал о главной угрозе на границе Украины с РФ (56)

Вести-UA 2018.12.13 14:57

"Искандеры" могут достать до Киева Несмотря на то, что на границе с Украиной стоит 100-тысячная российская армия, одну из главных угроз представляют ракетные комплексы "Искандер", которые могут достать и до Киева. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина" министр обороны Степан Полторак, передает segodnya.ua. По его словам, только за последние пару месяцев россияне подтянули к границе новые танковые силы.