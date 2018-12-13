Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата (36)

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- Москва объявила словацкого дипломата персоной нон грата : Зеркало недели. Украина 11:17
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- Россия объявила словацкого дипломата персоной нон грата : Обозреватель 11:10
- Россия объявила персоной нон грата словацкого дипломата : Громадське телебачення 11:06
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- Россия высылает словацкого дипломата : InfoResist.org 11:01
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