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Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата

Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата (36)

Realist.online 2018.12.13 11:29
Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД Р Ф Мария Захарова, передает ТАСС. Это было сделано в ответ на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в начале декабря. "На днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток.
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