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У киевлян есть всего несколько дней, чтобы выбрать туристический символ столицы (фото) (46)

Факты 2018.12.13 19:32
19:13 13 декабря 2018 Инф. "ФАКТОВ" До 19 декабря украинцы должны избрать туристический талисман Киева, который станет частью туристической символики столицы и не заменит официальную. Напомним, всего за прошлый год в Украине побывали 14,2 млн иностранных туристов. Как сообщает 1NEWS, началось онлайн-голосование по выбору талисмана украинской столицы. Организаторы считают, что избрание талисмана города усилит популяризацию
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