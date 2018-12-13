У киевлян есть всего несколько дней, чтобы выбрать туристический символ столицы (фото) (46)

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- В Киеве началось голосование за талисман города : 112.ua 13:00
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- Новый талисман Киева выберут онлайн : UA.news 12:44
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