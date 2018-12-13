СБУ обвиняет настоятеля лавры в работе на иностранную спецслужбу (66)

Status Quo 2018.12.13 18:13

13.12.2018, 17:44 Представитель Службы безопасности Украины выступил с обвинениями в адрес наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Заместитель главы СБУ Виктора Кононенко на брифинге хаявил о наличии у СБУ информации о том, что митрополит Павел якобы должен был координировать провокации, которые готовила российская ФСБ с целью воспрепятствовать проведению собора Украинской православной церкви Кивсеого патриархата и