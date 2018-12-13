СБУ обвиняет настоятеля лавры в работе на иностранную спецслужбу (66)

- СБУ обвиняет настоятеля лавры в работе на иностранную спецслужбу : Status Quo 18:13
- СБУ допросит наместника Киево-Печерской лавры : Взгляд.ua 17:15
- Наместника Киево-Печерской лавры СБУ обвинила в провокациях во время Объединительного собора : UA.news 17:14
- В СБУ продолжают "кошмарить" настоятеля Киево-Печерской Лавры : Страна.ua 16:47
- СБУ допросит наместника Киево-Печерской лавры : Inpress.ua 16:43
- СБУ рассказала, как митрополита УПЦ пытались использовать спецслужбы РФ для срыва Объединительного Собора : Релігія в Україні 16:39
- Провокации в день Объединительного собора: СБУ показала важные документы : Факты 16:32
- Российские спецслужбы готовили провокации на территории Киево-Печерской лавры - СБУ : Вибори в Україні та світі 16:16
- "Стариков и калек - в расход": В Киево-Печерской лавре готовили провокации : АСН.in.ua 16:12
- Одиозный киевский священник попал в скандал с подготовкой к Томосу : Антикор.com.ua 16:10
- Объединительный Собор: РФ готовила провокации, назван куратор : InfoResist.org 16:01
- СБУ: Москва планировала гибель людей во время акции протеста в Киево-Печерской Лавре : Journalist.today 15:46
- В СБУ заявили, что будут проводить допрос наместника Киево-Печерской Лавры : МИР 15:43
- Скандального настоятеля Лавры митрополита Павла выселяют: "список богатств поражает" : Инфолайн 15:41
- СБУ обвинила митрополита Павла в организации беспорядков во время "объединительного собора" : Голос Правди 15:37
- "Список богатств поражает": скандального настоятеля Лаври митрополита Павла виселяють : ProUA.com.ua 15:26
- Российские спецслужбы готовили провокации на территории Киево-Печерской лавры - СБУ : В Час Пик 15:16
- В Николаеве спецслужбы РФ планировали провести "крестный ход" с кровавым финалом, - СБУ : Новости N 15:11
- Одиозный киевский священник попал в скандал с подготовкой к Томосу : Інформатор.news 15:06
- СБУ: Митрополит Павел - куратор протестов против собора в Киеве : From-UA.com 15:04
- Спецслужбы РФ готовили провокации накануне объединительного собора в Николаеве и ряде городов - СБУ : Корабелов.инфо 14:53
- СБУ раскрыла планы Москвы по кровавым провокациям в Киево-Печерской лавре : УкропNews.com 14:45
- Спецслужбы РФ готовили кровавую провокацию с участием наместника Лавры перед Объединительным собором - СБУ : ТСН.ua 14:44
- Скандального настоятеля Лавры митрополита Павла выселяют: "список богатств поражает" : Politeka 14:40
- СБУ выдвинула серьезные обвинения против настоятеля Киево-Печерской Лавры : Фраза.ua 14:35
- Спецслужбы РФ готовили провокации накануне объединительного собора, - СБУ : ProUA.com.ua 14:26
- СБУ прогнозирует "кровавые провокации" перед Собором : Вибори в Україні та світі 14:16
- Русские так бесятся из-за Томоса, что хотели устроить церковную провокацию в Киеве : Без Табу 14:16
- Наместника лавры обвиняют в организации провокаций : Вибори в Україні та світі 14:16
- Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был курировать провокации : RUpor.info 14:12
- СБУ прогнозирует провокации накануне Собора: возможны столкновения с правоохранителями : Hyser 14:06
- Митрополит: в СБУ назвали координатора провокаций ФСБ против автокефалии УПЦ : Главред 14:05
- СБУ задокументировала подготовку провокаций накануне Объединительного собора в Украине : Мой Город N 14:03
- СБУ раскрыла планы Москвы по кровавым провокациям в Киево-Печерской лавре : УНИАН 14:03
- СБУ подозревает митрополита Павла, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в организации провокаций : Николаевские Известия 13:46
- СБУ обвиняет настоятеля Киево-Печерской лавры в организации протестов против объединительного собора : Главновости 13:37
- СБУ вызвало на допрос наместника Киево-Печерской Лавры : DsNews 13:33
- Кремль готовил провокации с помощью наместника Печерской Лавры, - СБУ : Комментарии.UA 13:32
- Настоятеля Киево-Печерской Лавры заподозрили в организации акций против объединительного собора : Факты 13:31
- Наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора - СБУ : Експерт-центр 13:31
- Скандального наместника лавры обвинили в содействии провокациям : ReplyUA.net 13:29
- СБУ: Митрополит Павел - куратор протестов против собора в Киеве : Экономика.com.ua 13:29
- СБУ подозревает наместника Киево-Печерской лавры в координации провокаций : Винница Реал 13:29
- В СБУ заявили о предотвращении провокаций на кануне Объединительного собора - их куратором называют наместника Киево-Печерской лавры : Преступности.нет 13:20