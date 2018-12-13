В Херсонской области появится госорган по вопросам нацменьшинств (43)

Херсонские Вести 2018.12.13 16:59

13.12.2018 Чт 16:28 В ближайшее время в Украине будет создана Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил министр культуры Евгений Нищук, передает Интерфакс-Украина. "Мы создаем в следующем году в связи с предоставлением Томоса еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести", - сказал он.