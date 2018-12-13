ЕС выделит 4 млн евро жителям Донбасса в связи с началом зимы (39)

- ЕС выделил Украине еще 4 млн евро : Український Бізнес Ресурс 18:15
- Евросоюз выделяет 4 миллиона евро на гуманитарную помощь востоку Украины : НикВести 18:10
- ЕС решил выделить 4 млн евро для гумпомощи жителям Донбасса из-за наступления зимы : ДнепрCity.net 18:06
- ЕС выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : 0623.com.ua Макеевка 18:00
- ЕС дал 4 млн евро, чтобы "согреть" оккупированный Донбасс : Вести-UA 17:57
- Евросоюз выделил 4 млн евро гуманитарной помощи Донбассу : УРА-Информ 17:53
- Евросоюз выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : Fin.org.ua 17:46
- Евросоюз выделил дополнительные ┬ 4 млн на гуманитарную помощь Донбассу : УкропNews.com 17:45
- ЕС выделил огромную сумму на гуманитарную помощь для Донбасса : Телеканал новин "24" 17:30
- Евросоюз выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : Укрудпром 17:15
- ЕС выделил гуманитарную помощь на обогрев жителей оккупированных территорий : UA.news 17:14
- Евросоюз выделил 4 миллиона евро для помощи жителям на оккупированном Донбассе : ОстроВ 17:10
- ЕС отправит жителям Донбасса гуманитарной помощи еще на 4 млн евро : Bigmir)net Новости 17:09
- ЕС решил выделить 4 млн евро для гумпомощи жителям Донбасса из-за наступления зимы : Хвиля 17:06
- ЕС выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса : Громадське телебачення 17:06
- ЕС выделил 4 млн евро помощи неподконтрольным районам Донбасса : ПрессОрг24 17:02
- ЕС выделил дополнительную сумму для помощи востоку Украины : ТВ7 Мариуполь 17:01
- ЕС выделил 4 млн евро на оказание гумпомощи Донбассу : Вечерние Вести 17:01
- ЕС выделит 4 млн евро жителям Донбасса в связи с началом зимы : ТВі 16:49
- ЕС выделил 4 млн евро помощи неподконтрольным районам Донбасса : Українські національні новини 16:48
- Евросоюз выделил дополнительные € 4 млн на гуманитарную помощь Донбассу : Зеркало недели. Украина 16:47
- Евросоюз дал 4 млн евро, чтобы "согреть" оккупированный Донбасс : Гуру.ua 16:39
- ЕС выделил Донбассу дополнительных 4 млн евро на гуманитарную помощь : Фокус 16:34
- Евросоюз выделил дополнительные 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : Донецкие Новости 16:25
- ЕС выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : ATR.ua 16:12
- ЕС выделяет 4 миллиона евро на помощь жителям востока Украины : Минфин 16:08
- ЕС выделил 4 млн евро для помощи востоку Украины : DsNews 16:03
- ЕС выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : Время новостей 15:46
- Евросоюз дал 4 млн евро, чтобы "согреть" оккупированный Донбасс : Сегодня.ua 15:42
- ЕС решил выделить 4 млн евро для гумпомощи жителям Донбасса из-за наступления зимы : Интерфакс-Україна 15:36
- ЕС выделил 4 млн евро на помощь жителям оккупированного Донбасса : Факты 15:32
- ЕС выделил 4 млн евро на оказание гумпомощи востоку Украины : the Экономист 15:28
- Евросюз выделил на оказание гумпомощи Донбассу 4 млн евро : ДонПресс 15:26
- ЕС выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : Vector News 15:17
- Евросоюз выделил дополнительные EUR4 млн на гумпомощь для Донбасса : UATV 15:15
- ЕС поможет перезимовать жителям оккупированных территорий : Комментарии:Донбасс 15:03
- ЕС выделил на помощь жителям востока Украины 4 млн евро : Комментарии.UA 15:02
- ЕС выделил дополнительную сумму для помощи востоку Украины : Телеканал новин "24" 15:00
- ЕС выделил 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины : УП Європейська правда 14:31