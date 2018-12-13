ЕС выделит 4 млн евро жителям Донбасса в связи с началом зимы (39)

ТВі 2018.12.13 16:49

Поделиться Помощь направят наиболее уязвимым слоям населения Об этом сообщили в Европейской комиссии. Дополнительные 4 миллиона евро пойдут на гуманитарную помощь жителям востока Украины в связи с наступлением зимы. "Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью неконтролируемые правительством (Украины - ИФ) районы, где гуманитарная ситуация по-прежнему очень сложная", - отметил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидес.