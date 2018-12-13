В НБУ ожидают транш от МВФ до 25 декабря (43)

- В НБУ назвали сумму нового транша МВФ : Версии.com 17:56
- НБУ рассчитывает до конца года получить от МВФ $ 1,4-1,9 млрд : Зеркало недели. Украина 17:46
- Смолий назвал возможную сумму следующего транша МВФ : UaProm 16:51
- В НБУ ожидают транш от МВФ до 25 декабря : Время Харьков 16:46
- НБУ ожидает получить транш от МВФ до 25 декабря : Инфолайн 16:42
- НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря : IBC.ua 16:40
- В Нацбанке уточнили, когда и сколько денег даст МВФ : NewsOne 16:39
- В НБУ рассказали, сколько денег МВФ даст Украине до конца года : MIGnews.com.ua 16:38
- МВФ продолжил сотрудничество с Украиной: НБУ ждет новый транш в декабре : Hyser 16:36
- В НБУ сообщили, сколько рассчитывают получить от МВФ : Finance.UA 16:33
- Зачисление транша МВФ состоится до 25 декабря - глава Нацбанка : Експерт-центр 16:31
- НБУ не стал подымать учетную ставку : Петр и Мазепа 16:20
- НБУ рассчитывает получить от МВФ от $ 1,4 до $1,9 млрд : UA1.com.ua 16:14
- Смолий назвал сумму нового транша МВФ : ДнепрCity.net 16:06
- Новый транш от МВФ Нацбанк ожидает до 25 декабря : Четверта Влада 16:05
- НБУ сообщил, когда и сколько ждет денег от МВФ : DsNews 16:03
- НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря : Fin.org.ua 16:01
- Названа сумма первого транша МВФ, - НБУ : УРА-Информ 15:54
- Когда Украина получит транш МВФ: в Нацбанке назвали возможную дату и сумму : УкропNews.com 15:45
- НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря : Укрудпром 15:45
- Смолий назвал сроки и сумму получения транша от МВФ : Телеграф.com.ua 15:43
- Когда Украина получит транш МВФ: в Нацбанке озвучили прогноз : Сегодня.ua 15:42
- В НБУ назвали сумму нового транша МВФ : Подробности.ua 15:40
- Транш МВФ жду под Рождество : Hubs 15:40
- Смолий назвал сумму нового транша МВФ : Hronika.info 15:40
- Смолий озвучил прогнозированную сумму транша от МВФ : Минфин 15:38
- В НБУ назвали сумму нового транша МВФ : Контракты.ua 15:37
- Нацбанк ожидает получения транша МВФ до Рождества : ICTV Факти 15:36
- Смолий спрогнозировал решение МВФ по Украине : Финансовый клуб 15:33
- НБУ ожидает получить транш от МВФ до 25 декабря : Українські національні новини 15:33
- НБУ ожидает получить транш от МВФ до 25 декабря : ПрессОрг24 15:32
- НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря : Center of Real Estate 15:21
- В Нацбанке ждут деньги МВФ до 25 декабря : Капитал 15:18
- Нацбанк ожидает транш МВФ "под елочку" : Укринформ 15:17
- Зачисление транша МВФ состоится до 25 декабря - глава Нацбанка : Громадське телебачення 15:06
- НБУ ожидает в декабре от МВФ транш в сумме 1,4-1,9 миллиардов долларов - Смолий : ГолосUA 15:05
- В НБУ ожидают транш от МВФ до 25 декабря : Фокус 15:04
- НБУ рассчитывает получить транш от МВФ до 25 декабря : Дело.ua 15:02
- Смолий: НБУ прогнозирует поступление транша МВФ до 25 декабря : 112.ua 15:00
- В НБУ озвучили срок получения и объем первого транша по новой программе от МВФ : ТСН.ua 14:44
- Глава НБУ назвал сумму первого транша МВФ : РБК-Україна 14:41
- НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря : Интерфакс-Україна 14:36