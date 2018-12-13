В НБУ ожидают транш от МВФ до 25 декабря (43)

Фокус 2018.12.13 15:04

Здание НБУ / Фото: пресс-служба Нацбанка Размеры помощи будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов 13.12.18 Национальный банк Украины ожидает в декабре транш по новой программе Stand- by от Международного валютного фонда, заявил на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. "Заседание совета директоров МВФ запланировано на вторник, 18 декабря, где