Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета, - СМИ (21)

Телеканал новин "24" 2018.12.13 21:30

Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета / pravda.com.ua Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви. Об этом сообщает "Украинская правда". Отмечается, что процедура голосования была не тайной, а открытой. Кроме того, на соборе присутствовали около 40 архиереев и примерно 30 из