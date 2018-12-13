Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета, - СМИ (21)

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- Стало известно имя кандидата на пост предстоятеля поместной церкви : ТСН.ua 01:44
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- Не Филарет. Стало известно, кто может возглавить новую церковь : Новини онлайн 24 01:09
- В УПЦ КП выбрали кандидата на предстоятеля единой церкви : Комментарии.UA 01:02
- В Украине поместную церковь может возглавить "темная лошадка" : Insider Life News 00:43
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- В УПЦ КП выбрали кандидата на главу новой церкви : InfoResist.org 00:16
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- Киевский патриархат предложит две кандидатуры на должность предстоятеля Поместной церкви - СМИ : ТСН.ua 00:14
- Архиепископ Евстратий (Зоря): УПЦ (МП) рассыплется, как Партия регионов после побега Януковича : Твоя Библия 00:14
- Глава объединенной украинской церкви получит Томос 6 января - УПЦ КП : Антикор.com.ua 00:10
- Московский патриархат анонсировал акцию протеста : Українська правда 00:10
- Собор УПЦ КП поддержал кандидатуру Епифания на пост главы новой церкви : Четверта Влада 00:05
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