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Евросоюз принял решение по конфликту Украины и России в Азовском море

Евросоюз принял решение по конфликту Украины и России в Азовском море (26)

Фокус 2018.12.13 22:34
Дональд Туск / Фото: Delfi Москва должна отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть захваченные корабли и обеспечить свободный проход в Керченском проливе 13.12.18 Главы стран-членов ЕС приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков. Об этом заявил в Брюсселе после завершения пленарного заседания Европейского совета президент этого органа Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".
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2018.12.14 (26)

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