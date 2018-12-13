Евросоюз принял решение по конфликту Украины и России в Азовском море (26)

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- Евросоюз принял отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков : Times.dn.ua 02:46
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- Украинские моряки в плену РФ: один из пленников сидит в камере с кавказским министром : Vector News 02:16
- Командующий ВМС Воронченко в Вашингтоне обсудит стратегию отпора российской агрессии с главнокомандующим ВМС США Ричардсоном : УкропNews.com 02:15
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- В Европарламенте считают целесообразным продление санкций против РФ : NewsOboz 02:09
- ЕСПЧ ждет от Украины заявление о моряках в "надлежащей форме" : Гордон 02:05
- Евросоюз принял отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков : Вибори в Україні та світі 01:46
- Еще один российский моряк может сесть за решетку за нападение на украинские корабли : ТСН.ua 01:44
- Порошенко и Столтенберг встречались в Брюсселе перед саммитом Евросоюза : ТСН.ua 01:44
- Порошенко выразил надежду на новые санкции ЕС против России : Новое Время 01:40
- Командующие ВМС ВСУ и ВМС США обсудят агрессию РФ в Черном море : Vector News 01:16
- ЕС готов усилить поддержку Украины из-за блокады РФ судоходства в Азовском море - заявление : УкропNews.com 01:15
- Украинские моряки в плену РФ: один из пленников сидит в камере с кавказским министром : Телеканал новин "24" 01:00
- РФ - санкции, Украине - похвала. Саммит Евросоюза : Вибори в Україні та світі 00:16
- Большинство стран ЕС против новых санкций в отношении РФ из-за ситуации Керченском проливе : Народный Корреспондент 00:10
- Украинский моряк Зинченко находится в камере с экс-министром одной из кавказских республик : NewsOne 00:09
- Агрессия РФ против Украины серьезно подрывает стабильность и сотрудничество в рамках ОБСЕ - Прокопчук : Гордон 00:05
- Сидит в одной камере с министром и тоскует по сгущенке: адвокат рассказал о настроении одного из... : Вої 00:00