Евросоюз принял решение по конфликту Украины и России в Азовском море (26)

Фокус 2018.12.13 22:34

Дональд Туск / Фото: Delfi Москва должна отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть захваченные корабли и обеспечить свободный проход в Керченском проливе 13.12.18 Главы стран-членов ЕС приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков. Об этом заявил в Брюсселе после завершения пленарного заседания Европейского совета президент этого органа Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".