Сербия уже грозит Косову вводом войск из-за решения создать регулярную армию (69)

the Бабель 2018.12.14 18:46

Олег Панфилович 18:23, 14 декабря 2018 Парламент Косова поддержал создание собственных вооруженных сил. Это вызвало резкую критику со стороны Сербии, пишет Associated Press. Советник президента Сербии Александара Вучича предупредил, что Белград может направить войска в Косово и объявить его территорию оккупированной в ответ на такой шаг парламента. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград будет