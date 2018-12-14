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Фокус: Украина

ДТП на трассе Одесса - Рени: погибли два человека (34)

Маю право 2018.12.14 09:57
Вечером 13 декабря в Беляевском районе на автодороге Одесса - Рени столкнулись автомобили Ford и ВАЗ. В результате столкновения два человека погибли, четверо получили травмы разной степени тяжести. Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, в котором находились пятеро мужчин. Водитель автомобиля Ford, а также один из пассажиров ВАЗа погибли на месте.
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2018.12.14 (34)

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