ДТП на трассе Одесса - Рени: погибли два человека (34)

Маю право 2018.12.14 09:57

Вечером 13 декабря в Беляевском районе на автодороге Одесса - Рени столкнулись автомобили Ford и ВАЗ. В результате столкновения два человека погибли, четверо получили травмы разной степени тяжести. Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, в котором находились пятеро мужчин. Водитель автомобиля Ford, а также один из пассажиров ВАЗа погибли на месте.