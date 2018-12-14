ДТП на трассе Одесса - Рени: погибли два человека (34)

2018.12.14 (34)2018.12.13 (5) →
- На трассе Одесса - Рени произошла авария, два человека погибли : Лента новостей Одессы 10:59
- В аварии в Беляевском районе погибли два человека : Лента новостей Одессы 10:59
- Крупная авария унесла несколько жизней на трассе Одесса-Рени : Лента новостей Одессы 10:59
- На трассе Одесса-Рени в аварии погибло 2 человека, четверо травмированы, : Лента новостей Одессы 10:58
- На трассе "Одесса-Рени" в результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали (ФОТО) : Измаил вечерний 10:46
- На трассе Одесса-Рени столкнулись две машины: есть погибшие : Думская.net 10:33
- В аварии в Беляевском районе погибли два человека : Репортер Одесса 10:29
- Смертельная авария на трассе Одесса-Рени: два человека погибли : Бессарабия Информ 10:16
- Два человека погибли в ДТП под Одессой : Одессит.ua 10:15
- В Одесской области произошло серьезное ДТП, погибли два человека : Українські Новини 10:15
- Крупная авария унесла несколько жизней на трассе Одесса-Рени : Трасса Е95 10:13
- Смертельное ДТП под Одессой: не разминулись две легковушки, есть погибшие и раненые : From-UA.com 10:04
- На трассе Одесса-Рени в аварии погибло 2 человека, четверо травмированы, - ФОТО : 048.ua Одесса 10:00
- ДТП на трассе Одесса - Рени: погибли два человека : Маю право 09:57
- На трассе Одесса - Рени произошла авария, два человека погибли : Таймер Одесса 09:43
- Трагедия под Одессой унесла жизни людей, кадры с места событий : Politeka 09:40
- В Одесской области в ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали : Гуру.ua 09:39
- Очередная трагедия на трассе Одесса-Рени : ТК Град 09:38
- Жуткое ДТП под Одессой: Ford влетел в ВАЗ с пассажирами, двое погибших (ФОТО) : ГолосUA 09:35
- Жуткая авария под Одессой: два человека погибли, еще несколько ранены : Vgorode.ua 09:18
- Двое человек погибли в результате лобового столкновения двух легковушек на Одесчине. ФОТО : УкропNews.com 09:15
- На трассе Одесса-Рени произошло трагическое ДТП: двое человек погибли и четверо получили травмы : Комментарии: Одесса 09:14
- Двое человек погибли в результате лобового столкновения двух легковушек на Одесчине. ФОТО : UAZMI 08:44
- Два человека погибли и еще 4 травмированы в аварии под Одессой : Одесская жизнь 08:14
- В ДТП на трассе Одессе-Рени погибли два человека : Одесский обозреватель 06:14
- В Одесской области в ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали : Сегодня.ua 03:13
- В аварии на автодороге Одесса - Рени погибли двое людей : Лента новостей Одессы 01:58
- Двое погибли и четверо травмированы в ДТП на трассе Одесса - Рени : Страна.ua 01:32
- Автокатастрофа на трассе "Одесса-Рени" (фото) : Глобус Одессы 01:15
- В Одесской области в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали : Антикор.com.ua 00:10
- На трассе Одесса-Рени столкнулись два автомобиля - есть погибшие : Zachem 00:03
- В аварии на Одесчине погибло два человека (ФОТО) : DsNews 00:03
- В аварии на автодороге Одесса - Рени погибли двое людей : Вікна-Одеса 23:58