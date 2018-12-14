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Минэнергоугля разработало новые нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков (84)

Энергореформа 2018.12.14 13:39
14 дек 2018 12:28:42 Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с отменой в судебном порядке постановления Кабинета министров о нормах потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков (No203 от 23 марта 2016 года), а также с целью установления экономически обоснованных норм разработало и обнародовало для общественного обсуждения новый документ. Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается установить
НОРМА, СЧЕТЧИК, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПЛИТА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, КУБ, Хмельницкгаз, Украина, Киев
2018.12.14 (84)

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