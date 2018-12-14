Омелян объяснил, почему не прекратится доставка пенсий "Укрпочтой" (51)

2018.12.14 (51)2018.12.13 (17) →
- Укрпочта продолжит доставлять пенсии : Hubs 20:40
- Кризис "Укрпошти": Омелян рассказал, что случится с доставкой пенсий для украинцев : Znaj.ua 20:17
- Доставка пенсий в Украине: Укрпочта и ПФУ достигли компромисса : 06277.com.ua Доброполье 20:02
- Краматорские пенсионеры могут не волноваться: "Укрпочта" продолжит доставку пенсий : Технополис 19:53
- Укрпошта не прекратит доставку пенсий - Омелян : FM-TV 19:34
- Омелян: "Укрпошта" не будет сокращать отделения в селах и не прекратит доставку пенсий : Главком 19:05
- Стало известно, будет ли "Укрпочта" разносить пенсии : FinOboz 18:34
- Омелян: Укрпочта продолжит доставлять пенсии : Деньги.ua 18:27
- Найден компромисс: "Укрпочта" не прекратит доставку пенсий : Донецкие Новости 18:25
- Сокращений отделений "Укрпочты" и прекращения доставки пенсий не будет, - Омелян : Trust.UA 17:55
- "Укрпочта" продолжить доставлять пенсии : Соцпортал 17:45
- Омелян: "Укрпочта" не прекратит доставку пенсий : ForUm 17:34
- Омелян: "Укрпочта" не прекратит доставку пенсий : Фокус 17:34
- Порошенко планирует посетить Днепр из-за "Укрпочты" : Новости Днепра 17:25
- Омелян заверил, что Укрпочта не прекратит доставку пенсий : MIGnews.com.ua 17:08
- Укрпочта нашла компромисс с ПФУ и не прекратит доставку пенсий : Харьковские Известия 16:52
- Укрпошта не прекратит доставку пенсий - Омелян : Шиповник.ua 16:43
- Омелян рассказал, что будет с доставкой пенсий от "Укрпошты" : FinOboz 16:39
- Омелян заверил, что "Укрпочта" не прекратит доставку пенсий : UA1.com.ua 16:23
- "Компромисс найден": Омелян сделал заявление по доставке пенсий "Укрпочтой" : NewsOne 16:14
- Омелян рассказал, что будет с доставкой пенсий от "Укрпошты" : ДнепрCity.net 16:09
- Укрпочта и Пенсионный фонд пришли к компромиссу по доставке пенсий : Електронні Вісті 16:01
- "Укрпочта" продолжит доставку пенсий : Українські національні новини 15:51
- "Укрпочта" продолжит доставку пенсий : ПрессОрг24 15:50
- В правительстве рассказали, как уладили скандал с доставкой пенсий "Укрпочтой" : UA.news 15:45
- Омелян объяснил, почему не прекратится доставка пенсий "Укрпочтой" : Слово і Діло 15:43
- Укрпошта не прекратит доставку пенсий - Омелян : Контракты.ua 15:37
- Омелян рассказал, что будет с доставкой пенсий от "Укрпошты" : Хвиля 15:36
- Стало известно, будет ли "Укрпочта" разносить пенсии : ReplyUA.net 15:32
- Омелян: Сокращения отделений "Укрпочты" в селах и прекращения доставки пенсий не будет : 112.ua 15:30
- Владимир Омелян провел встречу с членами Наблюдательного совета "Укрпошты" : the Экономист 15:28
- "Укрпочта" не прекратит доставку пенсий, - Омелян : #Буквы 15:18
- "Укрпошта" не прекратит доставку пенсий - Омелян : УкропNews.com 15:15
- Укрпочта и Пенсионный фонд пришли к компромиссу по доставке пенсий : Аргументы и Факты Украина 15:08
- Укрпочта не будет сокращать отделения в селах и не прекратит доставку пенсий - министр : Громадське телебачення 15:06
- Омелян пообещал, что закрывать отделения "Укрпочты" в селах никто не будет : УРА-Информ 14:56
- "Укрпошта" не прекратит доставку пенсий - Омелян : Зеркало недели. Украина 14:52
- Омелян объяснил, почему не прекратится доставка пенсий "Укрпочтой" : Сегодня.ua 14:47
- Омелян объяснил, почему не прекратится доставка пенсий "Укрпочтой" : Гуру.ua 14:41
- Омелян пообещал, что Укрпошта не прекратит доставку пенсий : DsNews 14:34
- Министр инфраструктуры заверил, что Укрпочта не прекратит доставку пенсий : Бессарабия Информ 14:16
- Президент вмешался в ситуацию с Укрпочтой : Южная правда 14:07
- "Укрпочта" не будет сокращать отделения в селах и не прекратит доставку пенсий, - Омелян : Еспресо TV 14:04
- Укрпошта не прекратит доставку пенсий - Омелян : УП: Економічна правда 14:03
- "Укрпочта" решила проблему с доставкой пенсий - Омелян : ТВі 13:49
- Сокращение количества отделений Укрпочты не будет, - Владимир Омелян : UATV 13:45