Омелян объяснил, почему не прекратится доставка пенсий "Укрпочтой" (51)

Слово і Діло 2018.12.14 15:43

14 декабря 2018, 15:32 Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпочта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки пенсий не будет. Как пишет "Слово и Дело", об этом он сказал во время встречи с членами наблюдательного совета "Укрпочты" 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства. В частности, Омелян подчеркнул, что Укрпочта должна сочетать бизнес-подходы с социальной функцией.