В МВД Франции заявили об убийстве террориста, ответственного за стрельбу в Страсбурге (46)

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- Стрельба в Страсбурге: террорист оказался солдатом ИГИЛ : ICTV Факти 10:36
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Страсбурге : УП Європейська правда 10:31
- В МВД Франции заявили об убийстве террориста, ответственного за стрельбу в Страсбурге : MIGnews.com.ua 10:08
- Теракт в Страсбурге: появились кадры с убитым стрелком и заявление ИГИЛ : Інформатор.news 10:06
- Ответственность за теракт в Страсбурге взяла на себя ИГ : УРА-Информ 09:53
- Полиция "нейтрализовала" стрелка из Страсбурга при задержании : Фраза.ua 09:35
- В ИГИЛ назвали "страсбургского стрелка" своим солдатом : Гордон 09:35
- Теракт в Страсбурге: появились кадры с убитым стрелком и заявление ИГИЛ : Апостроф 09:30
- Французские полицейские застрелили мужчину, открывшего стрельбу в Страсбурге : ТСН.ua 08:44
- Страсбургский стрелок ликвидирован в ходе спецоперации полиции : Информационное Сопротивление 08:42
- Полиция застрелила страсбургского террориста : Спектр Новости 08:39
- Полиция убила страсбургского стрелка : ForUm 08:34
- Французская полиция застрелила страсбургского стрелка : #Буквы 08:18
- ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге : ATR.ua 08:12
- ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге : Новости N 08:11
- Исполнителя теракта во Франции ликвидировали (видео) : Багнет 08:01
- Теракт в Страсбурге: полиция ликвидировала стрелка : ТВі 07:49
- Теракт в Страсбурге: полиция ликвидировала стрелка при сопротивлении : UA.news 07:44
- Страсбургского стрелка ликвидировала полиция - СМИ : Iнше ТВ 07:43
- В МФД Франции подтвердили убийство террориста, устроившего бойню в Страсбурге : NewsOne 07:09
- Полиция Франции подтвердила ликвидацию подозреваемого в стрельбе на ярмарке : Hronika.info 06:39
- "Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Страсбурге : Комсомольская Правда в Украине 06:01
- Французская полиция обезвредила страсбургского стрелка : Vector News 05:16
- Группировка ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Страсбурге : Укринформ 05:01
- ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге : Bigmir)net Новости 03:38
- "Исламское государство" назвало страсбургского стрелка "своим солдатом" : УкропNews.com 03:16
- ИГ взяла ответственность за теракт в Страсбурге : РБК-Україна 03:12
- "Исламское государство" назвало страсбургского стрелка "своим солдатом" : УНИАН 02:47
- Стрельба в Страсбурге: полиция обезвредила напавшего : Vector News 02:16
- Полиция застрелила подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге : Зеркало недели. Украина 02:15
- Атака в Страсбурге: гибель стрелка подтвердили : Bigmir)net Новости 02:08
- Стрельба в Страсбурге. МВД Франции подтвердило ликвидацию нападавшего : Гордон 01:35
- Страсбургского стрелка ликвидировала полиция : InfoResist.org 01:31
- Полиция ликвидировала "страсбургского террориста", который устроил стрельбу в центре города : УкропNews.com 00:45
- Теракт в Страсбурге: полиция застрелила подозреваемого в стрельбе : Hronika.info 00:40
- Полиция заявила о ликвидации стрелка из Страсбурга (обновлено) : LB.ua 00:37
- Полиция застрелила стрелка, устроившего теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге (ФОТО) : Ракурс 00:27
- Полиция застрелила подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге : Зеркало недели. Украина 00:17
- Полиция ликвидировала "страсбургского террориста", который устроил стрельбу в центре города : UAZMI 00:15
- После двух дней поисков в Страсбурге убили мужчину, совершившего теракт на ярмарке : Українські Новини 00:15
- Страсбургского стрелка ликвидировала полиция - СМИ : Bigmir)net Новости 00:09
- Стрельба в Страсбурге: министр внутренних дел подтвердил убийство подозреваемого : DsNews 00:03
- Полиция застрелила подозреваемого в нападении на ярмарку в Страсбурге : Крым.Реалии RFE/RL 23:53