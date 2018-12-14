В МВД Франции заявили об убийстве террориста, ответственного за стрельбу в Страсбурге (46)

MIGnews.com.ua 2018.12.14 10:08

MIGnews.com.ua В пятницу, 14 декабря, в МВД Франции заявили об убийстве террориста, который устроил кровавую бойню на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает BFMTV. Согласно словам главы французского МВД Кристофа Кастанера, полиция ликвидировала подозреваемого в организации теракта преступника. Кроме того Кастанер сообщил, что уже передал информацию президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Эдуарду Филиппу.