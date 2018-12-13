Представители ОРДО передали украинской стороне 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса - Денисова (2)

Интерфакс-Україна 2018.12.13 11:06
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В четверг утром на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной
администрации временно оккупированных территорий Донецкой области передали
украинской стороне отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части
Донбасса 13 осужденных и их уголовные дела, сообщила уполномоченный
Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на
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