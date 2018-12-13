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Представители ОРДО передали украинской стороне 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса - Денисова (2)

Интерфакс-Україна 2018.12.13 11:06
1 мин читать В четверг утром на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации временно оккупированных территорий Донецкой области передали украинской стороне отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса 13 осужденных и их уголовные дела, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на
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2018.12.14 (2)

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