Представители ОРДО передали украинской стороне 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса - Денисова (2)

Интерфакс-Україна 2018.12.13 11:06

1 мин читать В четверг утром на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации временно оккупированных территорий Донецкой области передали украинской стороне отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса 13 осужденных и их уголовные дела, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на