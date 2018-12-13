Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода (16)

Главред 2018.12.13 20:35

13 декабря 2018, 20:14 Решение о продлении антироссийских санкций было принято единогласно. ЕС продлил санкции против РФ / Podrobnosti Европейский союз принял решение о продлении санкций против Российской Федерации в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. Решение о продлении антироссийских санкций было принято единогласно, сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, с учетом