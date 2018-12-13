Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода (16)

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- ЕС продлил санкции против России на полгода : Зеркало недели. Украина 02:14
- Волкер высказался по поводу продления санкций против РФ : В Кулаке 01:59
- Следующим шагом по противодействию российской агрессии должно стать введение новых санкций : Интерфакс-Україна 01:36
- Волкер высказался по поводу продления санкций против РФ : FinOboz 01:33
- Волкер: РФ должна серьезно относиться к реализации минских соглашений : Novosti.UA 01:21
- Саммит ЕС решил продлить экономические санкции против России : Novosti.UA 01:21
- Волкер высказался по поводу продления санкций против РФ : ДнепрCity.net 01:06
- Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений : Интерфакс-Україна 01:06
- ЕС накажет Кремль: единогласно принято важное решение : LifeInvest.com.ua 00:57
- Мощный сигнал от ЕС: Волкер обратился к России с призывом : Подробности.ua 00:40
- Словакия поддержит ужесточение санкций против России : Онлайн-видання Київська газета 00:39
- В Евросоюзе могут ввести еще один пакет санкций против России : DsNews 00:33
- "Мощный сигнал от ЕС": Волкер прокомментировал продление санкций против РФ : Телеканал новин "24" 00:30
- Волкер высказался по поводу продления санкций против РФ : Хвиля 00:06