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Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода

Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода (16)

Главред 2018.12.13 20:35
13 декабря 2018, 20:14 Решение о продлении антироссийских санкций было принято единогласно. ЕС продлил санкции против РФ / Podrobnosti Европейский союз принял решение о продлении санкций против Российской Федерации в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. Решение о продлении антироссийских санкций было принято единогласно, сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, с учетом
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2018.12.14 (16)

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