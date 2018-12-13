Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области (1)

Українські національні новини 2018.12.13 19:03

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Харьковский областной совет принял отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом говорится в соответствующем решении, которое облсовет принял 6 декабря во время сессии, передает УНН. "Признать утратившими силу решение областного совета от 30 августа 2012 года No480-VI "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", - говорится