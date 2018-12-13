Русский язык лишили статуса регионального в Харьковской области (1)

Українські національні новини 2018.12.13 19:03
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Харьковский областной совет принял отменить решение
о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом говорится в
соответствующем решении, которое облсовет принял 6 декабря во время сессии,
передает УНН.
"Признать утратившими силу решение областного совета от 30 августа 2012
года No480-VI "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области
Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", - говорится
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