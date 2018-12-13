Самолет Порошенко вылетел из Брюсселя в Украину с грузом оборудования от НАТО (11)

Gazeta.ua 2018.12.13 22:34

Украина получила от НАТО военное оборудование. Фото: FACEBOOK / MISSION OF UKRAINE TO NATO Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко. Об этом стало известно Европейской правде от источника, знакомого с подробностями поставки. Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре