На дорожные знаки, светофоры и пешеходные дорожки потратят 176 млн евро (18)

Kramatorsk.info 2018.12.14 10:52

176 млн евро выделяют на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции. Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. "Я с удовольствием сообщаю о начале в Украине нового проекта, направленного на дальнейшее повышение уровня осведомленности граждан по вопросам