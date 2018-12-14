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На дорожные знаки, светофоры и пешеходные дорожки потратят 176 млн евро (18)

Kramatorsk.info 2018.12.14 10:52
176 млн евро выделяют на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции. Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. "Я с удовольствием сообщаю о начале в Украине нового проекта, направленного на дальнейшее повышение уровня осведомленности граждан по вопросам
ЗАГОН, ЕВРО, УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ДВИЖЕНИЕ, Львов, Украина, Одесса, Харьков, Киев
2018.12.14 (18)

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