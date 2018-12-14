На дорожные знаки, светофоры и пешеходные дорожки потратят 176 млн евро (18)

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- На дорожные знаки, светофоры и пешеходные дорожки потратят 176 млн евро : Kramatorsk.info 10:52
- На пешеходные дорожки и светофоры в Украине потратят 176 млн евро : ТВі 10:49
- Европа даст 176 млн евро на безопасность движения в Украине : Bigmir)net Новости 10:39
- ЕИБ и ЕБРР выделят 176 млн евро на борьбу с лихачами на дорогах : Українські національні новини 10:18
- ЕИБ и ЕБРР выделят 176 млн евро на борьбу с лихачами на дорогах : ПрессОрг24 10:16
- Европа профинансирует улучшение безопасности на украинских дорогах : UA.news 09:44
- Украине выделили рекордную сумму на повышение безопасности движения : Гуру.ua 09:39
- Европа выделит 176 млн евро на безопасность украинских дорог : UA1.com.ua 09:14
- В Украине потратят 176 млн евро на дорожные знаки, светофоры и пешеходные дорожки : DsNews 09:03
- Украине выделили рекордную сумму на повышение безопасности движения : Сегодня.ua 08:12
- ЕБРР и ЕИБ выделят Украине 176 миллионов евро на безопасность движения : Минфин 08:08
- В пяти городах Украины стартует новый проект по улучшению безопасности дорожного движения : Главное 08:05
- В пяти городах Украины стартует новый проект по улучшению безопасности дорожного движения : Диванная Сотня 08:03
- Европейские банки дадут Украине 176 миллионов евро на безопасность движения : Комсомольская Правда в Украине 07:31
- Европейские банки выделят 176 млн евро на безопасность движения в Украине : DailyUA 07:22
- На дорожные знаки, светофоры и пешеходные дорожки потратят 176 млн евро : 112.ua 06:30
- Европейские банки выделят 176 млн евро на безопасность движения в Украине : FaceNews 04:31
- ЕБРР и Европейский инвестиционный банк выделят EUR176 млн на безопасность движения в Украине : Гордон 02:05