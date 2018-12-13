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Фокус: Украина

ЕС выделил 4 млн евро на помощь Донбассу (1)

Газета День 2018.12.13 18:24
Фото з відкритих джерел Евросоюз выделил 4 млн евро на оказание гуманитарной помощи населению востока Украины в связи с наступлением зимнего сезона. Об этом заявил комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Кристос Стилианидес, сообщаетса на сайте ЕС. Как сообщается, это увеличивает гуманитарную помощь ЕС в Украине до 116 млн евро с 2014 года. "Гражданское население на востоке Украины продолжает страдать после четырех
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2018.12.14 (1)

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