ЕС выделил 4 млн евро на помощь Донбассу (1)

Газета День 2018.12.13 18:24
Фото з відкритих джерел
Евросоюз выделил 4 млн евро на оказание гуманитарной помощи населению
востока Украины в связи с наступлением зимнего сезона.
Об этом заявил комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами
Кристос Стилианидес, сообщаетса на сайте ЕС.
Как сообщается, это увеличивает гуманитарную помощь ЕС в Украине до 116 млн
евро с 2014 года.
"Гражданское население на востоке Украины продолжает страдать после четырех
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