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Фокус: Украина

Посол Израиля раскритиковал решение Львовского облсовета о чествовании Бандеры в течение 2019 года (6)

DsNews 2018.12.13 20:33
Посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что был шокирован когда узнал о решении Львовского областного совета провозгласить 2019 год годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры ,По словам посла Израиля, Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, сообщает "ДС" со ссылкой на страницу израильского посольства в Facebook. "Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета
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2018.12.14 (6)

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