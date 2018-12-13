Посол Израиля раскритиковал решение Львовского облсовета о чествовании Бандеры в течение 2019 года (6)

DsNews 2018.12.13 20:33

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что был шокирован когда узнал о решении Львовского областного совета провозгласить 2019 год годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры ,По словам посла Израиля, Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, сообщает "ДС" со ссылкой на страницу израильского посольства в Facebook. "Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета