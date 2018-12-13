Посол Израиля раскритиковал решение Львовского облсовета о чествовании Бандеры в течение 2019 года (6)

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- Израиль раскритиковал решение Львовского облсовета о годе Бандеры : FaceNews 03:31
- Посол Израиля шокирован героизацией Бандеры львовским облсоветом : Главновости 01:37
- Посол Израиля шокирован провозглашением года Бандеры во Львове : Прокурорская правда 01:34
- Израиль раскритиковал решение Львовского облсовета о годе Бандеры : Novosti.UA 01:21
- Посол Израиля шокирован объявлением 2019 года годом Бандеры во Львовской области : Единая Одесса 00:28
- Посол Израиля шокирован годом Бандеры на Львовщине : Вибори в Україні та світі 00:16