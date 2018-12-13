Встреча Трампа и Путина: США ставит жесткий ультиматум (7)

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- Трамп отказался от контактов с Путиным, пока не освободят украинских моряков : Позиция 07:30
- Болтон: Встреча Трампа и Путина состоится только после возвращения Украине моряков и кораблей : Persona.top 07:27
- В США выдвинули России ультиматум по встрече Трампа с Путиным : Онлайн-видання Київська газета 06:36
- Трамп будет бойкотировать Путина до освобождения украинских моряков : АСН.in.ua 06:12
- Болтон: Встреча Путина и Трампа не состоится, пока РФ не вернет Киеву корабли и моряков : Телеграф.com.ua 03:14
- Болтон о встрече Трамп-Путин: При нынешних обстоятельствах - нет : Прокурорская правда 01:35
- В США сообщили, что встреча Трампа и Путина не состоится, пока украинские моряки находятся в плену : МИР 00:42