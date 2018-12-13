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Фокус: Украина

Встреча Трампа и Путина: США ставит жесткий ультиматум (7)

Hyser 2018.12.13 21:06
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипаж. "Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться", - сказал Болтон. Он пояснил, что встреча не будет возможна, пока российская сторона не
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2018.12.14 (7)

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