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Фокус: Украина

НБУ сохранил требования обязательной продажи 50% валютных поступлений юрлиц (28)

Агро Перспектива 2018.12.14 10:07
14.12.2018 10:00 "Агро Перспектива" (г. Киев) - Национальный банк Украины (НБУ) решил продлить действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно). Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение принято для поддержания стабильности валютного рынка Украины и утверждено
ВАЛЮТА, ПОСТУПЛЕНИЕ, ЗАЧИСЛЕНИЕ, ПРОДАЖА, КЛАССИФИКАТОР, КЛИЕНТ, Украина, Россия
2018.12.14 (28)

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