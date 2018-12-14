НБУ сохранил требования обязательной продажи 50% валютных поступлений юрлиц (28)

Агро Перспектива 2018.12.14 10:07

14.12.2018 10:00 "Агро Перспектива" (г. Киев) - Национальный банк Украины (НБУ) решил продлить действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно). Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение принято для поддержания стабильности валютного рынка Украины и утверждено