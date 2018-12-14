НБУ сохранил требования обязательной продажи 50% валютных поступлений юрлиц (28)

2018.12.14 (28)2018.12.13 (18) →
- НБУ продлил требование обязательной продажи 50% валютной выручки : Порты Украины 13:30
- Нацбанк продлил часть валютных ограничений : Экономика.com.ua 13:29
- Требования НБУ к поступлениям в валюте остались прежними : Новости Ю 13:16
- НБУ продлил валютные ограничения для бизнеса: названы сроки : Гуру.ua 12:39
- НБУ продлил валютные ограничения для бизнеса: названы сроки : Center of Real Estate 12:21
- НБУ в очередной раз продлил обязательную продажу валютной выручки : Зеркало недели. Украина 12:17
- НБУ в очередной раз продлил обязательную продажу валютной выручки : УкропNews.com 12:16
- Обязательство экспортеров по продаже валюты продлено : Trust.UA 11:50
- НБУ продлил требования обязательной продажи 50% валюты юрлиц : Hubs 11:42
- НБУ продлил валютные ограничения для бизнеса: названы сроки : Сегодня.ua 11:42
- НБУ продлил срок обязательной продажи валютной выручки : Контракты.ua 11:37
- Нацбанк продлил часть валютных ограничений : Finance.UA 11:35
- Нацбанк продлил валютные ограничения : Payspace Magazine 11:19
- НБУ продлил до февраля 2019 года требование об обязательной продаже 50% валютной выручки : Kramatorsk.info 10:52
- НБУ продлил срок обязательной продажи валютной выручки : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50% : Business Information Network 10:31
- Валютные ограничения для бизнеса продлены до февраля : ПрессОрг24 10:16
- Требования НБУ к поступлениям в валюте остались прежними : Maanimo 10:08
- НБУ сохранил требования обязательной продажи 50% валютных поступлений юрлиц : Агро Перспектива 10:07
- Валютные ограничения для бизнеса продлены до февраля : Українські національні новини 10:03
- Нацбанк продлил норму обязательной продажи 50% валютной выручки на два месяца : УкрАгроКонсалт 09:51
- НБУ продлил ограничения на валютном рынке : UaProm 09:51
- НБУ продлил требование продажи половины валютной выручки : Минпром 09:38
- НБУ продлил норму обязательной продажи 50% валютной выручки на два месяца : Fin.org.ua 09:30
- НБУ продлил норму обязательной продажи 50% валютной выручки на два месяца : Укрудпром 09:15
- Нацбанк продлил валютные ограничения : Антирейд 09:10
- Требование обязательной продажи 50% валютной выручки продлено до 6 февраля : Tristar.com.ua 08:48
- Нацбанк сохранил требование обязательной продажи 50% валютной выручки : Persona.top 07:27