Вячеслав Кириленко продолжает битву с памятником Суворову (24)

Страна.ua 2018.12.14 09:17

А в это время десантники фотографируются с эмблемой Мертвой Головы То, что Суворов не проиграл ни одной битвы, вранье. Проиграл. Битву при входе. Входе, в военный лицей. Победу, как это само собой разумеется, одержал Вячеслав Кириленко. Габаритами щек уже сам напоминающий средних размеров памятник. План битвы был прост, как диссертация супруги Кириленко. Не внести памятник Суворову на входе в военный лицей имени Богуна в реестр