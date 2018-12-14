Вячеслав Кириленко продолжает битву с памятником Суворову (24)

2018.12.14 (24)2018.12.13 (10) →
- В Киеве демонтируют памятник Суворову : Зеркало недели. Украина 10:47
- В Киеве демонтируют памятник Суворову : УкропNews.com 10:46
- В Киеве демонтируют памятник Суворову перед зданием лицея Богуна : Сегодня.ua 10:42
- Памятник Суворову перед лицеем Богуна будет демонтирован : Українська правда 10:41
- Памятник Суворову перед лицеем им.Богуна будет демонтирован после решения Минкультуры : Интерфакс-Україна 10:36
- Памятник Суворову перед лицеем Богуна будет демонтирован : Vector News 10:16
- Украинцы переключились с Ленина на Суворова : НеФакт.инфо 10:13
- В Киеве снесут памятник полководцу Суворову : Нардеп.org.ua 10:12
- В Киеве собираются снести памятник Александру Суворову : Vgorode.ua 09:48
- В центре Киева исчезнет известный объект коммунистической эпохи : Znaj.ua 09:47
- В Киеве снесут памятник российскому полководцу : Обозреватель 09:40
- В Киеве решили снести памятник российскому полководцу Александру Суворову, признав его "не памятником" : Фраза.ua 09:35
- В Киеве собрались демонтировать памятник Суворову : Единая Одесса 09:28
- Вячеслав Кириленко продолжает битву с памятником Суворову : Страна.ua 09:17
- Памятник Суворову демонтируют : СтройОбзор 08:42
- В Киеве демонтируют памятник Суворову : Главред 08:35
- В Киеве хотят снести памятник Суворову : Status Quo 08:12
- В Киеве снесут памятник российскому полководцу Суворову : NewsOne 08:09
- В Украине пришло время валить Суворова - памятнику грозит декоммунизация : News24UA 08:07
- Обзор прессы: Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил что в Киеве уберут памятник Суворову : Голос Правди 07:37
- В Киеве уберут памятник полководцу Суворову - вице-премьер Кириленко : Новости N 07:11
- В Киеве уберут известный памятник : Інформатор.news 07:06
- В Киеве уберут памятник полководцу Суворову - вице-премьер Кириленко : Страна.ua 06:16
- В Киеве намерена снести памятник Суворову : УРА-Информ 00:53