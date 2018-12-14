СНБО: Украина - лишь элемент подготовки России к мировой войне (25)

FinOboz 2018.12.14 09:33

Несмотря на эскалацию гибридной агрессии РФ и внутренние проблемы, Украина становится все сильнее и готова к новым вызовам. Об этом говорил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров в выступлении на презентации совместного проекта "Украинской недели" и The Economist "Мир в 2019", состоявшейся в книжном магазине "Е" в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.