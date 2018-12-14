СНБО: Украина - лишь элемент подготовки России к мировой войне (25)

2018.12.14 (25)2018.12.13 (17) →
- В СНБО Украины спрогнозировали глобальный международный конфликт в ближайшие годы : Vashgolos.net 10:55
- РФ готовится к мировой войне, которая может разгореться в ближайшие несколько лет, - представитель СНБО Петров : Kramatorsk.info 10:52
- В СНБО предполагают, что глобальный конфликт может развернуться в ближайшие годы : Vector News 10:16
- Агрессия России против Украины закончится подготовкой к мировой войне : Без Табу 10:16
- В СНБО допускают масштабную войну с РФ в ближайшие годы : Новости Донбасса 10:09
- В СНБО не исключили глобального конфликта в ближайшие годы : Українські національні новини 09:47
- В СНБО не исключили глобального конфликта в ближайшие годы : ПрессОрг24 09:46
- В СНБО считают, что Россия активно готовится к новой мировой войне : Ирта-Fax 09:45
- РФ готовится к мировой войне, которая может разгореться в ближайшие несколько лет, - представитель СНБО Петров : УкропNews.com 09:45
- СНБО: Россия готовится к мировой войне в ближайшие годы : UA1.com.ua 09:44
- Украина является элементом подготовки России к мировой войне, - СНБО : Шиповник.ua 09:36
- В СНБО заявили, что мир на грани начала глобального конфликта : From-UA.com 09:34
- СНБО: Украина - лишь элемент подготовки России к мировой войне : FinOboz 09:33
- Глобальный конфликт может развернуться через 6 лет - СНБО : ATR.ua 09:12
- В СНБО не исключают начало глобального конфликта в ближайшие годы : РБК-Україна 09:11
- СНБО: Украина - лишь элемент подготовки России к мировой войне : ДнепрCity.net 09:06
- Россия активно готовится к Третьей мировой войне: в СНБО назвали дату начала агрессии : Hyser 09:06
- Захват Украины не является финальной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению - СНБО : Диванная Сотня 09:03
- СНБО: Украина - лишь элемент подготовки России к мировой войне : Хвиля 08:36
- Захват Украины не является финальной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению - СНБО : Главное 08:35
- "Россия готовится к мировой войне":в СНБО рассказали, когда и на какие страны она может напасть : Телеканал новин "24" 08:30
- В СНБО предполагают, что глобальный конфликт может развернуться в ближайшие годы : Iнше ТВ 07:43
- В СНБО предполагают, что глобальный конфликт может развернуться в ближайшие годы : Українська правда 07:40
- Россия готовится к мировой войне: В СНБО выступили с громким заявлением : УкрОП.org 05:53
- Россия готовится к мировой войне: в СНБО выступили с громким заявлением : Антикор.com.ua 00:10