Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

СНБО: Украина - лишь элемент подготовки России к мировой войне (25)

FinOboz 2018.12.14 09:33
Несмотря на эскалацию гибридной агрессии РФ и внутренние проблемы, Украина становится все сильнее и готова к новым вызовам. Об этом говорил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров в выступлении на презентации совместного проекта "Украинской недели" и The Economist "Мир в 2019", состоявшейся в книжном магазине "Е" в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.
ПЕТР, МИРОВАЯ, ШИРОКОЕ, БАЛТИЯ, ВОЙНА, АГРЕССОР, Петров, Украина, Россия, Сирия, Польша, Беларусь, Киев, США
2018.12.14 (25)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018