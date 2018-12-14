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Фокус: Украина

Обстрел и сердечный приступ. Названы причины смерти на Донбассе двух украинских десантников (27)

Страна.ua 2018.12.14 01:47
01:40, сегодня В четверг во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно- штурмовых бригад Вооруженных сил Украины потеряла двух бойцов, сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в Facebook. "Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй - в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.
ОБСТРЕЛ, ДЕСАНТНИК, ПРИСТУП, ДОНБАСС, СОПРИКОСНОВЕНИЕ, КОМАНДОВАНИЕ, Украина, Россия
2018.12.14 (27)

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