Обстрел и сердечный приступ. Названы причины смерти на Донбассе двух украинских десантников (27)

Страна.ua 2018.12.14 01:47

01:40, сегодня В четверг во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно- штурмовых бригад Вооруженных сил Украины потеряла двух бойцов, сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в Facebook. "Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй - в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.