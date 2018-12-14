Обстрел и сердечный приступ. Названы причины смерти на Донбассе двух украинских десантников (27)

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- В зоне проведения ООС погибли два украинских десантника : ATR.ua 10:12
- Выполняли задание: на Донбассе трагически погибли украинские десантники : Антикор.com.ua 10:10
- На Донбассе погибли два десантника : Весь Харьков 10:09
- На Донбассе погибли два десантника : АТН 10:01
- Украина понесла тяжелые потери на Донбассе : Bigmir)net Видео 09:58
- Украина понесла тяжелые потери на Донбассе : Соцпортал 09:39
- На Донбассе погибли два украинских десантника: в ВСУ раскрыли детали : Апостроф 09:30
- Выполняли задание: погибли двое украинских десантников : Gazeta.ua 08:35
- На Донбассе погибли украинские десантники : RUpor.info 08:11
- На Донбассе погибли два украинских десантника : Інформатор.news 08:06
- Украина понесла тяжелые потери на Донбассе : Телеканал новин "24" 08:00
- 13 декабря в одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ на Донбассе погибли двое воинов, - командование ДШВ ВСУ : Власти.нет 07:45
- На Донбассе погибли два украинских десантника : Багнет 07:31
- На Донбассе погибли два украинских десантника : Сегодня.ua 04:12
- Обстрел и сердечный приступ. Названы причины смерти на Донбассе двух украинских десантников : Страна.ua 01:47
- На Донбассе погибли два украинских военных - ВСУ : УкропNews.com 01:45
- Два бойца ВСУ трагически погибли на Донбассе : Комментарии.UA 01:32
- На Донбассе погибли два украинских военных - ВСУ : УНИАН 01:17
- На Донбассе погибли два украинских десантника : Подробности.ua 01:10
- В зоне ООС в четверг погибли два украинских десантника : LB.ua 01:07
- Два десантника ВСУ погибли при выполнении боевого задания : InfoResist.org 01:01
- Выполняли задание: на Донбассе трагически погибли украинские десантники : Обозреватель 00:39
- В зоне ООС в четверг погибли два украинских десантника : Интерфакс-Україна 00:36
- На Востоке погибли двое украинских десантников : Українські національні новини 00:33
- На Востоке погибли двое украинских десантников : ПрессОрг24 00:32
- В зоне проведения ООС в четверг погибли два украинских десантника, - командование ДШВ ВСУ : 112.ua 00:00