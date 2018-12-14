Мировые долги достигли рекорда - МВФ (49)

Realist.online 2018.12.14 12:31

Государственные и частные долги в мире достигли рекорда. Весь объем заемных средств составил 184 трлн долларов в 2017 году. Об этом сообщается в обзоре Международного валютного фонда. Это равно 225% глобального ВВП. В среднем мировой долг превышает 86 тысяч долларов в расчете на человека, что в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения. Трое крупнейших мировых заемщиков являются ведущими экономически развитыми