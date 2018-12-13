От гриппа умер ребенок на Харьковщине (44)

2018.12.14 (44)2018.12.13 (3) →
- От гриппа умер 9-летний ребенок : Journalist.today 13:46
- В Харькове от гриппа умер ребенок : Robinzon.tv 13:41
- В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка : ForUm 13:34
- В Харькове от гриппа скончался ребенок - СМИ : Знамя индустрии 13:07
- В машине "скорой": под Харьковом умер ребенок, заболевший гриппом : From-UA.com 13:04
- В Украине от гриппа умерла 9-летняя девочка : Мариупольские новости 12:57
- Медикам не удалось спасти 9-летнюю девочку - ребенка погубили осложнения после гриппа : Kh-News.net 12:50
- На Харьковщине от гриппа умерла 9-летняя девочка : ТСН.ua 12:44
- В Харькове ребенок умер от гриппа: "Сердце остановилось в карете скорой помощи" : Инфолайн 12:42
- В Харькове 9-летняя девочка погибла от гриппа : Соцпортал 12:41
- В Харькове от гриппа умерла 9-летняя школьница : Фокус 12:34
- В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок : ТСН.ua 12:14
- Трагедия в Харьковской области: умерла школьница : NewsMax.com.ua 12:10
- Ребенок умер от гриппа в Харькове: стали известны подробности трагедии : Hyser 12:06
- В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка : 112.ua 12:00
- В Харькове от гриппа скончался ребенок - СМИ : Версии.com 11:58
- В Харькове от гриппа скончался ребенок - СМИ : Измаил вечерний 11:48
- Трагедия с ребенком в Харькове: "Сердце остановилось в карете скорой" : Инфолайн 11:44
- В Харькове от гриппа умер ребенок : Українські національні новини 11:34
- В Харькове от гриппа скончался 9-летний ребенок : ReplyUA.net 11:32
- В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка : Bigmir)net Новости 11:09
- В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка : ICTV Факти 11:06
- В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка - СМИ : ТВі 10:50
- В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок : FinOboz 10:33
- В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка : Страна.ua 10:32
- От гриппа умерла девятилетняя девочка : EtCetera.media 10:31
- От гриппа умерла девятилетняя девочка : EtCetera.media 10:30
- Первая жертва гриппа: в Харькове от вируса умерла 9-летняя девочка : Українські Новини 10:15
- "Сердце остановилось в карете скорой": стало известно о трагедии с ребенком в Харькове : Politeka 10:10
- В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок : ДнепрCity.net 10:07
- В Харькове от гриппа умер девятилетний ребенок - СМИ : ГолосUA 10:05
- В машине "скорой": под Харьковом умер ребенок, заболевший гриппом : Vgorode.ua 09:48
- Трагедия в Харькове: ребенка не спасли : Город Х 09:41
- В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок : Хвиля 09:36
- В Харькове от гриппа умер ребенок : Городской Дозор 09:33
- В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок - СМИ : УкропNews.com 09:15
- В Харькове из-за гриппа умерла маленькая девочка : Весь Харьков 09:09
- В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок - СМИ : УНИАН 09:02
- В Харькове из-за гриппа умерла маленькая девочка : АТН 08:31
- В Харькове от гриппа умер ребенок : Status Quo 08:13
- На Харьковщине умер 9-летний ребенок - ХОГА : Медиа-группа "Объектив" 08:13
- На Харьковщине от гриппа умер ребенок - СМИ : Медиа-группа "Объектив" 07:12