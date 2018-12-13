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Фокус: Украина

От гриппа умер ребенок на Харьковщине (44)

FaceNews 2018.12.13 22:16
"Zaxid.net " 13.12.2018 22:10 Подписаться на новости От гриппа умерла 9-летняя девочка из Харьковской области. Родители ребенка обратились за помощью к медикам слишком поздно, и врачам не удалось ее спасти. 9-летняя девочку из Харьковской области заболела вирусом гриппа типа А. Ребенка неделю родители лечили дома, а когда уже стало совсем плохо, вызвали "скорую". Девочка умерла в машине скорой помощи.
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2018.12.14 (44)

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