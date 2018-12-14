Полиция узнала из СМИ о краже гирлянды с главной елки Черноморска и завела уголовное дело (42)

Лента новостей Одессы 2018.12.14 10:59

Как передает Trassa E-95, По факту кражи гирлянды с главной елки Черноморская начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области. Об исчезновении новогоднего украшения правоохранители узнали из местных средств массовой информации - во время мониторинга интернета. До сих пор заявлений по поводу пропажи украшений в полицию не поступало.